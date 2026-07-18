Capitão, Rodri é um dos destaques da Espanha na Copa do Mundo - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Capitão, Rodri é um dos destaques da Espanha na Copa do MundoVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 18/07/2026 12:41

A dois dias da final da Copa do Mundo contra a Argentina, o capitão da seleção espanhola, Rodri, explicou a mentalidade com que a equipe deve encarar a partida: "Temos que ter mais vontade de ganhar do que medo de perder". O meia espanhol concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (17), em Manhattan, no coração de Nova York.

"O principal objetivo era estar onde estamos. Viemos aqui para vencer, tínhamos certeza de que podíamos. Vamos enfrentar o adversário mais difícil. É o teste perfeito para ver se somos capazes de levantar a Copa. Eu disse aos jogadores que temos que ter mais vontade de ganhar do que medo de perder", disse Rodri.

O dono da faixa de capitão da Espanha também comentou sobre os gols e viradas da Argentina nos últimos minutos, marca registrada dos "hermanos" durante a Copa. Na sequência, disse como a seleção espanhola deve se portar para evitar que o cenário se repita na final.



"Isso demonstra claramente uma personalidade muito competitiva. Saber como superar situações adversas é algo que levamos em consideração. Tentaremos atacá-los de todas as maneiras possíveis. Temos que entrar no jogo, ser ambiciosos e sermos nós mesmos durante toda a partida".

A final da Copa do Mundo, entre Espanha e Argentina, acontecerá neste domingo (19), às 16h (de Brasília). O palco da partida será o MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.