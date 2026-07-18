Capitão, Rodri é um dos destaques da Espanha na Copa do MundoVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia
Rodri dá dicas de como a Espanha deve encarar a final da Copa
Jogador pediu que os companheiros sejam eles mesmos durante a decisão
Fifa vai reavaliar pausa para hidratação após críticas na Copa
Arsène Wenger afirmou que entidade analisará o impacto da medida
'Jogo maluco', diz Saka após vitória da Inglaterra contra a França
Jogador fez três gols na partida
Mbappé retoma liderança na artilharia histórica da Copa do Mundo
Francês chegou a 22 gols e também assumiu o posto de maior goleador da atual edição
Em jogaço de dez gols, Inglaterra vence França e garante 3º lugar
Britânicos fazem melhor campanha em Copas desde o título de 1966; partida marcou despedida do técnico Didier Deschamps
AFA suspende jogos para preparar recepção da seleção da Argentina
Seleção busca o tetracampeonato contra a Espanha
Mbappé posta carta aberta para Deschamps: 'Sua última dança'
Técnico fará sua despedida da seleção francesa neste sábado (18), na disputa do terceiro lugar da Copa, contra a Inglaterra
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.