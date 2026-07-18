Didier Deschamps abraça Kylian Mbappé após partida na Copa 2022Odd Andersen / AFP

Mais artigos de Gabriel Salotti
Gabriel Salotti
O jogador Kylian Mbappé publicou uma carta aberta ao técnico da França, Didier Deschamps, que fará neste sábado (18) a sua despedida da equipe, na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo, contra a Inglaterra, às 18h (horário de Brasília). Em texto postado nas redes sociais, horas antes da partida, o atacante destacou a importância do treinador para as conquistas da equipe nacional nos últimos anos.

"Hoje é a sua última dança. Você, que nos deu tanto. Deveríamos ter lhe proporcionado um final melhor, mas falhamos. Colocar em palavras tudo o que você representou durante esses 14 anos é muito difícil, tamanha foi a sua importância na reconstrução desta equipe. Nem todos souberam reconhecer a sua grandeza, mas o tempo e a história se encarregarão disso."
LEIA MAIS: Meia da França promete reação após queda na Copa: 'Voltaremos mais fortes'
Deschamps já havia anunciado em janeiro de 2025 que deixaria o comando da França após a Copa do Mundo 2026. A saída dele foi reforçada em entrevista antes do confronto contra os ingleses, onde disse que "sentirá falta" da seleção francesa.

Mbappé agradeceu pela oportunidade de ter representado o país ao lado do treinador por tantos anos. "Sinto-me privilegiado por ter estado ao lado de uma das maiores lendas do nosso país, e guardo apenas excelentes lembranças de tudo o que vivemos e conquistamos juntos. Desejo a você todo o sucesso nesta nova etapa da sua vida, e, mais uma vez, obrigado por tudo o que você fez por esta camisa, que significa tanto para todos nós", concluiu.
LEIA MAIS: Bem-humorado, Trump sugere nova Copa nos EUA em parceira com a China

Passagem de sucesso

Deschamps tem 57 e já havia sido campeão mundial com a França como jogador, em 1998. Iniciou sua trajetória como treinador da seleção em 2012. Desde então, conquistou a Copa do Mundo 2018 e chegou à final de 2022, quando perdeu para a Argentina. Também venceu a Liga das Nações 2021/22.

A equipe chegou como uma das grandes favoritas ao título da Copa do Mundo 2026. O time avançou à semifinal, mas acabou derrotado para a Espanha por 2 a 0 e deu adeus ao sonho do tricampeonato.

Com a saída de Deschamps, a seleção francesa deve anunciar o ídolo Zinedine Zidane como seu novo comandante. Informações da imprensa europeia apontam que a contratação será formalizada logo após o término do Mundial.