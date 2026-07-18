Didier Deschamps abraça Kylian Mbappé após partida na Copa 2022 - Odd Andersen / AFP

Didier Deschamps abraça Kylian Mbappé após partida na Copa 2022Odd Andersen / AFP

Publicado 18/07/2026 16:46





"Hoje é a sua última dança. Você, que nos deu tanto. Deveríamos ter lhe proporcionado um final melhor, mas falhamos. Colocar em palavras tudo o que você representou durante esses 14 anos é muito difícil, tamanha foi a sua importância na reconstrução desta equipe. Nem todos souberam reconhecer a sua grandeza, mas o tempo e a história se encarregarão disso." O jogador Kylian Mbappé publicou uma carta aberta ao técnico da França, Didier Deschamps, que fará neste sábado (18) a sua despedida da equipe, na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo , contra a Inglaterra, às 18h (horário de Brasília). Em texto postado nas redes sociais, horas antes da partida, o atacante destacou a importância do treinador para as conquistas da equipe nacional nos últimos anos."Hoje é a sua última dança. Você, que nos deu tanto. Deveríamos ter lhe proporcionado um final melhor, mas falhamos. Colocar em palavras tudo o que você representou durante esses 14 anos é muito difícil, tamanha foi a sua importância na reconstrução desta equipe. Nem todos souberam reconhecer a sua grandeza, mas o tempo e a história se encarregarão disso."

Deschamps já havia anunciado em janeiro de 2025 que deixaria o comando da França após a Copa do Mundo 2026. A saída dele foi reforçada em entrevista antes do confronto contra os ingleses, onde disse que "sentirá falta" da seleção francesa.



Mbappé agradeceu pela oportunidade de ter representado o país ao lado do treinador por tantos anos. "Sinto-me privilegiado por ter estado ao lado de uma das maiores lendas do nosso país, e guardo apenas excelentes lembranças de tudo o que vivemos e conquistamos juntos. Desejo a você todo o sucesso nesta nova etapa da sua vida, e, mais uma vez, obrigado por tudo o que você fez por esta camisa, que significa tanto para todos nós", concluiu.

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