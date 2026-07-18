Didier Deschamps abraça Kylian Mbappé após partida na Copa 2022Odd Andersen / AFP
"Hoje é a sua última dança. Você, que nos deu tanto. Deveríamos ter lhe proporcionado um final melhor, mas falhamos. Colocar em palavras tudo o que você representou durante esses 14 anos é muito difícil, tamanha foi a sua importância na reconstrução desta equipe. Nem todos souberam reconhecer a sua grandeza, mas o tempo e a história se encarregarão disso."
Mbappé agradeceu pela oportunidade de ter representado o país ao lado do treinador por tantos anos. "Sinto-me privilegiado por ter estado ao lado de uma das maiores lendas do nosso país, e guardo apenas excelentes lembranças de tudo o que vivemos e conquistamos juntos. Desejo a você todo o sucesso nesta nova etapa da sua vida, e, mais uma vez, obrigado por tudo o que você fez por esta camisa, que significa tanto para todos nós", concluiu.
Passagem de sucesso
A equipe chegou como uma das grandes favoritas ao título da Copa do Mundo 2026. O time avançou à semifinal, mas acabou derrotado para a Espanha por 2 a 0 e deu adeus ao sonho do tricampeonato.
Com a saída de Deschamps, a seleção francesa deve anunciar o ídolo Zinedine Zidane como seu novo comandante. Informações da imprensa europeia apontam que a contratação será formalizada logo após o término do Mundial.
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