Técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel - Justin Setterfield / Getty Images via AFP

Técnico da seleção inglesa, Thomas TuchelJustin Setterfield / Getty Images via AFP

Publicado 18/07/2026 13:54

Estados Unidos - A poucas horas da disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo, contra a França, o técnico Thomas Tuchel afirmou que não se arrepende das substituições e mudanças táticas feitas na queda da Inglaterra para a Argentina , na semifinal. No entanto, assumiu a responsabilidade pelas decisões.

"Não me arrependo das decisões que tomei. Senti que ficamos muito passivos, o momento do jogo mudou e tentei ajudar meu time. Tomei decisões acreditando no meu instinto e na minha experiência, confiando na minha competitividade, para ajudar a equipe e conseguir o resultado", iniciou Tuchel, em coletiva de imprensa na última sexta-feira (16).

"Nós não conseguimos o resultado. Então eu assumo, é claro, a responsabilidade por essas decisões. Mas eu tomei as decisões sob estresse, durante o jogo. Essa é a vida do técnico durante o jogo. Eu me arrependeria se não ajudasse. Eu me arrependeria se nós não reagíssemos, mas não tenho nenhum arrependimento da decisão em si", adicionou o treinador da Inglaterra.

Tuchel foi apontado por muitos como o "vilão" da eliminação inglesa, pois escolheu recuar o time após abrir o placar com Anthony Gordon, aos 10 minutos da etapa final, mexida que resultou na virada argentina. Chamado repetidas vezes de "covarde", o técnico rebateu o adjetivo e exaltou a campanha da seleção até aqui.

"Não recebo, leio ou acredito em elogios, não acredito em comentários como esse. Se vencermos o jogo (contra a França), teremos o melhor resultado de uma Copa do Mundo em 60 anos (terceiro lugar). Essa é a perspectiva. Se for preciso criar drama e apontar culpados, tudo bem, podem fazer isso. Mas eu tenho o direito de não participar disso", finalizou o comandante.

Inglaterra e França disputam o terceiro lugar da Copa do Mundo neste sábado (18), às 18h (de Brasília), no Estádio de Miami, nos Estados Unidos. Caso vença, a seleção inglesa irá superar as campanhas de 1990 e 2018, nas quais ficou em quarto lugar.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci