Yamal fez postagens provocativas à França antes da semifinal da Copa do MundoReprodução / Instagram

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Gabriel Salotti
O atacante espanhol Lamine Yamal provocou a seleção francesa nas redes sociais nesta terça-feira (14), horas antes do confronto válido pela semifinal da Copa do Mundo. Ele postou fotos dos últimos dois jogos entre as equipes, que acabaram com vitórias da Espanha.
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Yamal lembrou golaço contra França na semifinal da Eurocopa 2024 - Reprodução / Instagram
Yamal postou foto de comemoração do quinto gol da Espanha contra a França na Liga das Nações 2024/25 - Reprodução / Instagram
Yamal fez postagens provocativas à França antes da semifinal da Copa do Mundo - Reprodução / Instagram

A primeira imagem mostra um registro do golaço de Yamal contra a França na semifinal da Eurocopa 2024. Na ocasião, ele chutou de fora, no ângulo, sem chances para o goleiro Maignan, empatando o jogo em 1 a 1. No fim, os espanhóis viraram o jogo para 2 a 1 e avançaram à final.
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A outra foto é da comemoração do craque ao fazer o quinto gol contra os franceses na semifinal da Liga das Nações 2024/25. Na ocasião, a Espanha vencia por 5 a 1, com dois de Yamal. A França conseguiu diminuir o marcador para 5 a 4, mas a equipe de Luis de la Fuente saiu vitoriosa novamente.
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Agora, as seleções farão mais um confronto decisivo, desta vez valendo vaga na final da Copa do Mundo. A bola rola às 16h (horário de Brasília), no estádio de Dallas.