Banner da Copa do Mundo no AT&T Stadium, em Arlington, no TexasMark Felix / AFP
França x Espanha terá encontro do top-2 de Bola de Ouro e The Best
As duas seleções vão medir forças nesta terça-feira (14), a partir das 16h (de Brasília), no AT&T Stadium
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