Banner da Copa do Mundo no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas - Mark Felix / AFP

Banner da Copa do Mundo no AT&T Stadium, em Arlington, no TexasMark Felix / AFP

Publicado 14/07/2026 08:30

Estados Unidos - A partida entre França e Espanha, válida pela semifinal da Copa do Mundo de 2026, colocará frente a frente Ousmane Dembélé e Lamine Yamal. O jogador dos Bleus foi eleito o melhor jogador do mundo tanto na Bola de Ouro quanto no The Best . Já o atacante da Fúria ficou em segundo nas duas premiações.

A última edição da Bola de Ouro levou em consideração o desempenho dos atletas de 1º de agosto de 2024 até o dia 2 de agosto de 2025. Os três critérios principais são: 1) desempenhos individuais, caráter decisivo e impressionante; 2) desempenhos coletivos e conquistas; 3) classe e fair play.

Já o The Best levou em conta as atuações de um período parecido, de 11 de agosto de 2024 até 2 de agosto de 2025.

Ousmane Dembélé e Lamine Yamal William Volcov/Parceiro/O Dia e Luke Hales / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Dembélé chegou como o favorito para ser eleito como o melhor jogador do mundo, já que foi um dos principais destaques do PSG na mágica temporada de 2024/25. O Paris Saint-Germain conquistou Liga dos Campeões, Campeonato Francês, Copa da França e Supercopa da França. Além disso, foi vice do Mundial de Clubes.

Yamal, que completou 19 anos na última segunda-feira (13), é um dos principais nomes do Barcelona. Na Bola de Ouro de 2025, ele foi vice na categoria de melhor do mundo, mas conquistou o Troféu Kopa, entregue ao melhor jovem com menos 21 anos, pelo segundo ano consecutivo.



O jovem atacante foi fundamental para o Barça nas conquistas do Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Supercopa da Espanha, além do vice-campeonato da Liga das Nações com a Espanha.

Agenda

França e Espanha vão medir forças nesta terça-feira (14), a partir das 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas. Quem levar a melhor enfrentará na final o vencedor do confronto entre Inglaterra e Argentina.