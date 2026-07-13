Ronaldo acompanha Copa do Mundo de 2026 - Divulgação / Fifa

Ronaldo acompanha Copa do Mundo de 2026Divulgação / Fifa

Publicado 13/07/2026 22:44 | Atualizado 13/07/2026 22:44

Estados Unidos - Ronaldo mandou uma mensagem para Neymar, que indicou o adeus à Seleção após a eliminação da Copa do Mundo de 2026. Em entrevista ao canal da 'Rede Ronaldo', o Fenômeno ressaltou que diria para o atacante não decidir nada agora. O ex-jogador também relembrou o sacrifício do camisa 10 para ir ao torneio.

"Se eu pudesse falar diretamente para ele, eu diria o seguinte: não se cobre nada e não decida nada agora, não precisa. Ninguém precisa resolver nada agora. Ele vai voltar para o clube dele, vai voltar a jogar. Não podemos esquecer que ele vem de dois anos de lesão grave. Ele chegou num sacrifício incrível para essa Copa do Mundo. Então, pegar o ritmo novamente, vai fazer dez, 15 jogos seguidos, vai voltar a fazer gol, vai voltar a ter confiança", disse Ronaldo.

"Daqui a pouco ele tá animado de novo e, quem sabe, o Ancelotti enxerga ele novamente como uma opção para seleção brasileira. Condição técnica ele tem, nunca ninguém duvidou. Agora, ele precisa estar bem fisicamente para ser determinante", completou.

O Brasil perdeu para a Noruega por 2 a 1 no dia 5 de julho (domingo), pelas oitavas de final, e foi eliminado da Copa do Mundo. Em rápida conversa com a 'ge tv' naquele dia após o jogo, Neymar disse: "Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui".

Ele fez referência ao MetLife Stadium, palco do confronto diante dos europeus. Foi justamente lá onde o jogador estreou pela seleção brasileira, em um amistoso diante dos Estados Unidos realizado em 2010.