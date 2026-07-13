Didier Deschamps, técnico da seleção francesa - AFP

Didier Deschamps, técnico da seleção francesaAFP

Publicado 13/07/2026 16:36 | Atualizado 13/07/2026 16:42

Estados Unidos – Técnico da França, Didier Deschamps abordou o confronto diante da Espanha pela semifinal da Copa do Mundo de 2026. Em entrevista à Federação Francesa de Futebol (FFF), ele afirmou que os espanhóis são os favoritos para o duelo e rasgou elogios à equipe comandada por Luis de la Fuente.



"A Espanha é a favorita. Não quero pressionar mais do que isso, mas, pelo que eles fizeram, mesmo depois da derrota para Portugal na final da Liga das Nações, é uma equipe muito boa, com muitos pontos fortes", afirmou Didier Deschamps.



"Estamos na semifinal. Claro que conhecemos nosso adversário, mas é importante manter a tranquilidade. É uma semifinal de Copa do Mundo, um jogo de altíssimo nível", completou.

Campanha da França

A França venceu os três jogos da fase de grupos: Senegal por 3 a 1; Iraque por 3 a 0; e a Noruega por 4 a 1. Na fase de 16 avos de final, teve pela frente a Suécia, que não conseguiu segurar o ataque francês e acabou derrotada por 3 a 0.



Nas oitavas, a França enfrentou o Paraguai, que optou por uma formação 5-4-1 para neutralizar um ataque que havia marcado ao menos três gols por partida. Na ocasião, os franceses venceram por 1 a 0 após Désiré Doué sofrer um pênalti, convertido por Kylian Mbappé.

Já nas quartas, a França superou Marrocos por 2 a 0. Mbappé, que se redimiu de um pênalti desperdiçado, e Dembélé marcaram para os Bleus.



França e Espanha se enfrentam nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, no Texas. Quem avançar enfrentará Argentina ou Inglaterra na decisão da Copa do Mundo de 2026, no próximo domingo (19).

*Sob supervisão de João Alexandre Borges