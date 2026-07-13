Didier Deschamps, técnico da seleção francesaAFP
"A Espanha é a favorita. Não quero pressionar mais do que isso, mas, pelo que eles fizeram, mesmo depois da derrota para Portugal na final da Liga das Nações, é uma equipe muito boa, com muitos pontos fortes", afirmou Didier Deschamps.
"Estamos na semifinal. Claro que conhecemos nosso adversário, mas é importante manter a tranquilidade. É uma semifinal de Copa do Mundo, um jogo de altíssimo nível", completou.
Campanha da França
Nas oitavas, a França enfrentou o Paraguai, que optou por uma formação 5-4-1 para neutralizar um ataque que havia marcado ao menos três gols por partida. Na ocasião, os franceses venceram por 1 a 0 após Désiré Doué sofrer um pênalti, convertido por Kylian Mbappé.
França e Espanha se enfrentam nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, no Texas. Quem avançar enfrentará Argentina ou Inglaterra na decisão da Copa do Mundo de 2026, no próximo domingo (19).
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