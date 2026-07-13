Rob Dieperink seria um dos representantes da Holanda na CopaDivulgação / Real Federação Holandesa de Futebol

Mais artigos de Pedro Logato
Pedro Logato
Rio - Vetado de participar da Copa do Mundo de 2026 por conta de uma denúncia de abuso sexual, o árbitro Rob Dieperink, de 38 anos, foi encontrado morto em sua casa. A notícia foi confirmada pela Real Federação Holandesa de Futebol (KNVB).
LEIA MAIS: Zagueiro da Espanha manda recado sobre Mbappé: 'Não me assusta'
De acordo com informações do jornal holandês "De Telegraaf", a polícia local já concluiu as investigações, mas ainda não deu informações sobre o caso por razões de privacidade. 
LEIA MAIS: Neymar reage à vídeo criado por IA que o sugere na Copa de 2030
Dieperink seria VAR na Copa, mas foi barrado após ser detido por suspeita de abuso sexual contra um menor, que tinha 17 anos. O caso teria acontecido em abril, após ele participar do jogo entre Crystal Palace e Fiorentina, em Londres, pela Liga Conferência. O árbitro também foi acusado de manter foto da suposta vítima em seus dispositivos.
Rob Dieperink foi detido em Londres, em abril, após ser o responsável por comandar a arbitragem na vitória do Crystal Palace por 3 a 0 sobre a Fiorentina, pela Liga Conferência. As acusações foram retiradas posteriormente, por falta de provas.
LEIA MAIS: Polícia abre inquérito sobre morte de jogador da África do Sul
Na ocasião, o árbitro deu uma entrevista ao próprio "De Telegraaf" reforçando sua inocência e lamentando a decisão da Fifa de tirá-lo da Copa do Mundo. 
"Lamento profundamente ter sido acusado injustamente. Desde o início, cooperei plenamente com a investigação policial e também forneci imediatamente informações à Fifa, Uefa e KNVB. Sou grato pelo apoio que recebi da KNVB e pela forma como lidaram com a questão. É lamentável que a Fifa tenha decidido não me levar mais para a Copa do Mundo, estou naturalmente desapontado", disse Rob Dieperink.
fotogaleria
Rob Dieperink seria um dos representantes da Holanda na Copa
Rob Dieperink seria um dos representantes da Holanda na Copa
Lula esperava que mais jogadores voltassem no avião da CBF