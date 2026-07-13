Kylian Mbappe é um dos principais nomes da França - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Kylian Mbappe é um dos principais nomes da FrançaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 13/07/2026 15:16

Presente até o fim em todas as seis partidas da Espanha na Copa do Mundo 2026 e um dos responsáveis por formar uma defesa sólida de apenas um gol sofrido, o jovem zagueiro Cubarsí, de 19 anos, afirmou não ter medo de encarar Mbappé na semifinal desta terça-feira — sem desmerecer o poder de decisão do astro francês.



Mesmo jovem, o defensor já encarou Mbappé com a camisa do Barcelona e teve motivos para celebrar, pois os catalães ganharam o último embate por 3 a 2 e caminharam para a conquista de LaLiga. Bem verdade que o atacante entrou apenas na segunda etapa, mas o defensor se sobressaiu, impedindo-o de ajudar os merengues a buscarem a igualdade.





Em entrevista ao Diário As, da Espanha, Cubarsí mostrou muita personalidade para responder se o artilheiro francês prega medo "Mbappé? Não me assusta. Sem medo", respondeu, antes de alertar sobre as qualidades do oponente.



"Mas todos conhecem suas qualidades. Mesmo que não esteja participando ativamente da partida, ele pode mudar o jogo com uma ação rápida", destacou. "Ele é único, assim como Lamine Yamal. É preciso ficar atento durante os 90 minutos."



O jogo é tratado como uma decisão antecipada da Copa do Mundo e o zagueiro ainda revelou na entrevista que sonhou em conquistar o título nos Estados Unidos. "Eu me vi com a Copa do Mundo", afirmou, confiante. Leia mais: Polícia abre inquérito sobre morte de jogador da África do Sul Em entrevista ao Diário As, da Espanha, Cubarsí mostrou muita personalidade para responder se o artilheiro francês prega medo "Mbappé? Não me assusta. Sem medo", respondeu, antes de alertar sobre as qualidades do oponente."Mas todos conhecem suas qualidades. Mesmo que não esteja participando ativamente da partida, ele pode mudar o jogo com uma ação rápida", destacou. "Ele é único, assim como Lamine Yamal. É preciso ficar atento durante os 90 minutos."O jogo é tratado como uma decisão antecipada da Copa do Mundo e o zagueiro ainda revelou na entrevista que sonhou em conquistar o título nos Estados Unidos. "Eu me vi com a Copa do Mundo", afirmou, confiante.





A Espanha ganhou o último embate com os franceses por 5 a 4 pela Nations League, em 2025 - chegou a abrir 5 a 1. Na ocasião, Mbappé até anotou um gol de pênalti, mas Cubassí não saiu do banco de reservas naquele dia. A zaga espanhola tinha Le Normand e Huijsen. Agora, no reencontro, o garoto do Barcelona terá a seu lado Laporte, com Pedro Porro e Cucurella nas laterais. Confira também: Neymar reage à vídeo criado por IA que o sugere na Copa de 2030 A Espanha ganhou o último embate com os franceses por 5 a 4 pela Nations League, em 2025 - chegou a abrir 5 a 1. Na ocasião, Mbappé até anotou um gol de pênalti, mas Cubassí não saiu do banco de reservas naquele dia. A zaga espanhola tinha Le Normand e Huijsen. Agora, no reencontro, o garoto do Barcelona terá a seu lado Laporte, com Pedro Porro e Cucurella nas laterais.

* Com informações do Estadão Conteúdo