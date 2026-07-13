Slaven Bilic é o novo treinador da Croácia - Divulgação / HNS

Slaven Bilic é o novo treinador da CroáciaDivulgação / HNS

Publicado 13/07/2026 18:11

A Federação Croata de Futebol anunciou nesta terça-feira (13) a contratação de Slaven Bilic como o novo treinador da seleção do país. O comandante chega para assumir a equipe após a saída de Zlatko Dalic, que deixou o cargo após a eliminação da Copa do Mundo.

"Gostaria de agradecer ao Presidente Kusti e à direção da Federação pela confiança e pela oportunidade de comandar novamente a seleção croata. É a maior honra que um treinador croata pode receber. Estou plenamente consciente das grandes expectativas após a notável era sob o comando de Zlatko Dali, mas qualquer treinador da Croácia deve estar preparado para isso", disse o treinador.

"Tenho muita fé nos jogadores que temos à nossa disposição e é minha responsabilidade trazer energia, ambição e determinação para garantir que a Croácia permaneça entre a elite do futebol mundial", completou.

É a segunda passagem do técnico à frente da Croácia. Ele treinou a equipe de 2006 a 2012 e, durante o periodo, acumulou 42 vitórias, 14 empates e apenas nove derrotas.

"Estou muito entusiasmado com este desafio e sinto-me completamente preparado para ele – como um treinador mais maduro e experiente do que em 2006, mas com a mesma motivação e desejo de fazer da Croácia uma equipe poderosa, corajosa e vitoriosa", garantiu.

Campanha da Croácia na Copa de 2026

Depois de chegar na final da Copa do Mundo em 2018 e na semifinal em 2022, a seleção croata caiu precocentemnete em 2026. Na fase de grupos, avançou na segunda colocação com seis pontos após vencer a Gana por 2 a 1 e o Panamá por 1 a 0. A única derrota da equipe foi para a Inglaterra, por 4 a 2.

Na segunda fase, ficaram pelo caminho: perderam por 2 a 1 para Portugal. Os croatas abriram o placar com Ivan Perisic aos oito minutos do segundo tempo. No entanto, Cristiano Ronaldo, de pênalti, deixou tudo igual. Já nos acréscimos, Gonçalo Ramos virou a partida. A Croácia ainda teve um gol anulado de Gvardiol no últimos momentos do jogo.

Apesar da queda precoce em 2026, o presidente da federação croata, Marijan Kustic, agradeceu a passagem de Zlatko Dalic no comando da equipe: "Mais uma vez, gostaria de agradecer a Zlatko pelos excelentes resultados que alcançou durante seu período no comando. Respeitamos e compreendemos totalmente sua decisão de encerrar sua trajetória como técnico da Croácia após esta Copa do Mundo da FIFA".

*Sob supervisão de Theo Faria