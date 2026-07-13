Lamine Yamal em ação pela Espanha diante da Arábia Saudita - Divulgação / Seleção Espanhola

Lamine Yamal em ação pela Espanha diante da Arábia SauditaDivulgação / Seleção Espanhola

Publicado 13/07/2026 15:40

Rio - Lamine Yamal, um dos destaques da seleção espanhola, vai reencontrar a França e tem boas lembranças. Ele já enfrentou os Bleus em duas semifinais: uma válida pela Eurocopa em 2024, com vitória da Fúria por 2 a 1; e outra na Liga das Nações de 2025, com triunfo espanhol pelo placar de 5 a 4.

Nos dois jogos Lamine se destacou. Ele somou três gols nas duas partidas. Agora, nesta terça-feira (14), o jovem vai reencontrar a seleção francesa em jogo válido pela semifinal da Copa do Mundo.

Usuários da rede social 'X', o antigo Twitter, relembraram o protagonismo do atacante. Um perfil escreveu: "Com 16 anos, Lamine Yamal castigava a melhor seleção do mundo na semifinal da Eurocopa. Por que eu deveria ter medo agora?".

VEJA O POST:

Com 16 anos, Lamine Yamal castigava a melhor seleção do mundo na semifinal da Eurocopa.



Porque eu deveria ter medo agora? pic.twitter.com/seqzMaRCBL — Central Lamine Yamal (@CentralDoYamal) July 12, 2026

*Sob supervisão de João Alexandre Borges