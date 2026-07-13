Jayden Adams em campo pela seleção sul-africana no Mundial - Divulgação / África do Sul

Jayden Adams em campo pela seleção sul-africana no MundialDivulgação / África do Sul

Publicado 13/07/2026 14:31

Rio - A política da Cidade do Cabo abriu um inquérito para investigar a morte do volante Jayden Adams, de 25 anos, que defendeu a África do Sul na Copa do Mundo, e que foi achado morto em sua propriedade no último sábado (11). A causa não foi divulgada pela família, nem pela imprensa local.

"Como todos sabem, foi uma morte prematura. A família está com dificuldades para lidar com isso. Não será fácil seguir em frente. As pessoas dizem que vai ficar mais fácil, mas não vai. A gente apenas aprende a conviver com isso", disse Juanito Adams, pai do jogador em entrevista à emissora sul-africana "eNCA".

Jayden Adams foi titular em dois dos três jogos da seleção sul-africana na fase de grupos da Copa, além de ter entrado em campo, saindo do banco de reservas, na vitória por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul, que garantiu a vaga de seu país para a segunda fase da Copa do Mundo. Ele não jogou a partida da eliminação diante do Canadá, no último dia 28.

O volante, de 25 anos, jogava pelo Mamelodi Sundowns. Ele também atuou contra o Fluminense na fase de grupos no Mundial de Clubes de 2025. A partida terminou empatada sem gols e o Tricolor avançou para as oitavas de final.