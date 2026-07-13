Tchouameni em treino da França - Franck Fife / AFP

Tchouameni em treino da FrançaFranck Fife / AFP

Publicado 13/07/2026 18:15

França - O técnico Didier Deschamps terá uma boa "dor de cabeça" para escalar o meio-campo da seleção francesa contra a Espanha, pela semifinal da Copa do Mundo, nesta terça-feira (14). Tchouameni, que lidou com uma lesão muscular na coxa e não entrou nos últimos dois jogos, participou do treino durante os 15 minutos que a imprensa teve acesso nesta segunda (13).

Manu Koné, ao centro, foi titular nas últimas duas partidas da França, no lugar de Tchouameni Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Manu Koné foi o escolhido por Deschmaps para ser o volante titular da França, ao lado de Rabiot, nas vitórias sobre Paraguai e Marrocos. O atleta da Roma vive grande fase e atrai o interesse de potências como Manchester United, Liverpool e Arsenal.

Tchouameni voltou a treinar nesta segunda-feira (13) e ganhou gás na disputa pela vaga. O jogador do Real Madrid foi utilizado com frequência durante o ciclo para o Mundial. Por outro lado, o bom momento é um trunfo para Koné pela titularidade.

França e Espanha se encaram nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos, pela semifinal da Copa do Mundo. O vencedor enfrentará o classificado do confronto entre Inglaterra e Argentina, que vão medir forças na quarta-feira (15).

*Sob supervisão de João Alexandre Borges