Tchouameni em treino da FrançaFranck Fife / AFP

Mais artigos de João Vitor Cravo
João Vitor Cravo
França - O técnico Didier Deschamps terá uma boa "dor de cabeça" para escalar o meio-campo da seleção francesa contra a Espanha, pela semifinal da Copa do Mundo, nesta terça-feira (14). Tchouameni, que lidou com uma lesão muscular na coxa e não entrou nos últimos dois jogos, participou do treino durante os 15 minutos que a imprensa teve acesso nesta segunda (13).
Manu Koné, ao centro, foi titular nas últimas duas partidas da França, no lugar de Tchouameni - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia
Manu Koné, ao centro, foi titular nas últimas duas partidas da França, no lugar de TchouameniVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia
LEIA MAIS: Zagueiro da Espanha manda recado sobre Mbappé: 'Não me assusta'
Manu Koné foi o escolhido por Deschmaps para ser o volante titular da França, ao lado de Rabiot, nas vitórias sobre Paraguai e Marrocos. O atleta da Roma vive grande fase e atrai o interesse de potências como Manchester United, Liverpool e Arsenal.
CONFIRA MAIS: Antes da semifinal, técnico da França coloca Espanha como favorita
Tchouameni voltou a treinar nesta segunda-feira (13) e ganhou gás na disputa pela vaga. O jogador do Real Madrid foi utilizado com frequência durante o ciclo para o Mundial. Por outro lado, o bom momento é um trunfo para Koné pela titularidade.
LEIA TAMBÉM: Jogadores espanhóis condenam fala de ex-premiê sobre atletas franceses
França e Espanha se encaram nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos, pela semifinal da Copa do Mundo. O vencedor enfrentará o classificado do confronto entre Inglaterra e Argentina, que vão medir forças na quarta-feira (15).
*Sob supervisão de João Alexandre Borges
fotogaleria
Tchouameni em treino da França
Manu Koné, ao centro, foi titular nas últimas duas partidas da França, no lugar de Tchouameni