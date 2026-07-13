Haaland desembarcou do avião com um guaxinim de pelúciaReprodução / Instagram @Herrelandslaget
Haaland volta à Noruega com novo 'mascote' e agita a web; confira
Seleção deu adeus à Copa do Mundo ao perder para a Inglaterra, nas quartas de final
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Antes da semifinal, técnico da França coloca Espanha como favorita
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