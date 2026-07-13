Haaland desembarcou do avião com um guaxinim de pelúcia - Reprodução / Instagram @Herrelandslaget

Haaland desembarcou do avião com um guaxinim de pelúciaReprodução / Instagram @Herrelandslaget

Publicado 13/07/2026 17:53

Noruega - Principal jogador da Noruega na Copa do Mundo, Erling Haaland apareceu em imagem inusitada divulgada pela própria seleção, nas redes sociais. De volta ao país depois da eliminação para a Inglaterra, nas quartas de final, o atacante desembarcou do avião segurando um guaxinim de pelúcia.

Além de esbanjar carisma, Haaland foi o protagonista dos noruegueses ao longo do torneio internacional. Ao todo, fez sete gols em cinco jogos - não entrou em campo diante da França, na fase de grupos. Ele, inclusive, foi o algoz do Brasil: balançou a rede duas vezes e garantiu a vitória por 2 a 1, nas oitavas.

Agora, Haaland ganhará alguns dias de férias e se reapresentará após o resto do grupo ao Manchester City. Atletas que não partiparam das fases eliminatórias da Copa do Mundo retornam no dia 20 de julho e se preparam para a pré-temporada, que será realizada em solo asiático.

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*Sob a supervisão de Theo Faria