Koundé em ação durante jogo da França, na Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Mais artigos de Theo Faria
Theo Faria
Estados Unidos - Lateral-direito da França, Jules Koundé minimizou a provocação de Lamine Yamal, da Espanha, antes da semifinal da Copa do Mundo. O atacante disse que os franceses devem ter medo dos espanhóis, já que perderam sete dos últimos dez confrontos entre as seleções.

“Em nenhum momento sentimos falta de respeito. Conheço bem o Yamal, sei como ele é. É uma mostra de confiança, faz isso também no Barcelona. Ele confia nas suas virtudes e nas da equipe. Tudo bem”, ponderou o defensor, em entrevista a jornalistas antes do treino desta segunda (13).
Veja classificação, resultados e próximos jogos da Copa do Mundo

A declaração da joia espanhola foi depois da vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica, nas quartas de final. “Desde o início do Mundial, todos esperavam por esse jogo. Se eles têm alguém a temer, somos nós. Fomos nós que os eliminamos (na Eurocopa de 2024)”, afirmou.

De olho em uma vaga na decisão da Copa do Mundo, França e Espanha vão se enfrentar nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), em Arlington. Quem vencer avança. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.