Koundé em ação durante jogo da França, na Copa do Mundo - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Koundé em ação durante jogo da França, na Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 13/07/2026 17:40

Estados Unidos - Lateral-direito da França, Jules Koundé minimizou a provocação de Lamine Yamal, da Espanha, antes da semifinal da Copa do Mundo. O atacante disse que os franceses devem ter medo dos espanhóis, já que perderam sete dos últimos dez confrontos entre as seleções.



“Em nenhum momento sentimos falta de respeito. Conheço bem o Yamal, sei como ele é. É uma mostra de confiança, faz isso também no Barcelona. Ele confia nas suas virtudes e nas da equipe. Tudo bem”, ponderou o defensor, em entrevista a jornalistas antes do treino desta segunda (13).