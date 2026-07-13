Koundé em ação durante jogo da França, na Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
“Em nenhum momento sentimos falta de respeito. Conheço bem o Yamal, sei como ele é. É uma mostra de confiança, faz isso também no Barcelona. Ele confia nas suas virtudes e nas da equipe. Tudo bem”, ponderou o defensor, em entrevista a jornalistas antes do treino desta segunda (13).
A declaração da joia espanhola foi depois da vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica, nas quartas de final. “Desde o início do Mundial, todos esperavam por esse jogo. Se eles têm alguém a temer, somos nós. Fomos nós que os eliminamos (na Eurocopa de 2024)”, afirmou.
De olho em uma vaga na decisão da Copa do Mundo, França e Espanha vão se enfrentar nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), em Arlington. Quem vencer avança. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.
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