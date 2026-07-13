Neymar chorou muito após a eliminação na Copa do Mundo e indicou fim de ciclo na Seleção - Odd Andersen / AFP

Neymar chorou muito após a eliminação na Copa do Mundo e indicou fim de ciclo na SeleçãoOdd Andersen / AFP

Publicado 13/07/2026 13:56

Rio - Neymar levou os internautas à loucura ao responder uma publicação que pedia a sua participação na Copa do Mundo de 2030. No vídeo criado por inteligência artificial, diversas versões do camisa 10 conversam entre si, juntando passado e futuro na mesma tela.

O foco principal do vídeo é "versão atual" do meia-atacante conversando com o garoto que ainda estava na base. A decisão se deveria jogar mais um Mundial estaria nas mãos do jovem sonhador. No final, o "Neymar de 2030" aparece com o troféu da Copa do Mundo nas mãos.

A postagem já acumula mais de 4 milhões de curtidas em menos de 24 horas, enquanto o comentário do próprio camisa 10 tem mais de 1,4 milhões de interações.

Depois da eliminação para a Noruega, nas oitavas de final, o craque se despediu da seleção brasileira. No entanto, o comentário do vídeo deixou os internautas curiosos sobre uma possível participação de Neymar na próxima Copa do Mundo. Veja o vídeo abaixo:



*Sob a supervisão de Theo Faria