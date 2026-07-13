Neymar chorou muito após a eliminação na Copa do Mundo e indicou fim de ciclo na SeleçãoOdd Andersen / AFP
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