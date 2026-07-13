Kleberson grava vídeo para tranquilizar fãs após passar mal com dores no peito - Reprodução de Instagram

Kleberson grava vídeo para tranquilizar fãs após passar mal com dores no peitoReprodução de Instagram

Publicado 13/07/2026 13:16

O pentacampeão Kleberson passou por um susto no domingo (12) e precisou ir para um hospital após sentir dores no peito. Aos 47 anos, o ex-jogador do Flamengo, que estava com familiares quando passou mal, já recebeu alta.

Em suas redes sociais, ele explicou que passou por exames cardiológicos e precisará passar por outra avaliação, mas que o caso não é grave. Ele está com três artérias com 50% de obstrução, segundo a mulher Dayane Williams.

"Fala, pessoal. Estou passando aqui para acalmar todos vocês... Infelizmente, deu uma alteração e vou precisar fazer uma bateria desses exames, mas graças a Deus não é nada grave. Daqui a pouco a gente está disposto para viver a nossa vida normal, com muita saúde e paz", disse nas redes sociais.



Campeão da Copa do Mundo de 2002, Kleberson viajou com a família nesta segunda-feira de Curitiba a Londrina. Dayane Williams compartilhou imagens do aeroporto.