Kleberson grava vídeo para tranquilizar fãs após passar mal com dores no peitoReprodução de Instagram
Com dores no peito, pentacampeão passa mal e para em hospital
Exames apontaram artérias bloqueadas, mas Kleberson garante que não é nada grave
Pentacampeão avalia mensagens de jogadores da Seleção: 'Mete a cara'
Denilson destacou que os atletas sentiram a derrota, mas defendeu que a mensagem apenas por texto fica 'muito frio'
Ronaldo manda mensagem para Neymar: 'Não decida nada agora'
Atacante indicou adeus à Seleção após a eliminação na Copa do Mundo
Bap elogia trabalho de Leonardo Jardim: 'Muito feliz com o que vejo'
Presidente do Flamengo também relembrou a saída de Filipe Luís
Botafogo está perto de fechar a contratação de Domingos Andrade
Ele deve viajar ao Brasil nesta semana
Isaquias Queiroz fatura o ouro no Pan-Americano de Canoagem Velocidade
Brasil também garantiu bronze com Valdenice Conceição no C1 200 metros feminino
Chefe da Mercedes evita comparar Antonelli com Ayrton Senna
Dirigente da Mercedes afirmou que o italiano vive momento acima das expectativas, mas que ainda está construindo sua trajetória na Fórmula 1
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