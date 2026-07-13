Isaquias Queiroz faturou o ouro na prova do C1 1000 metrosFabio Canhete/CBCa
Isaquias Queiroz fatura o ouro no Pan-Americano de Canoagem Velocidade
Brasil também garantiu bronze com Valdenice Conceição no C1 200 metros feminino
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