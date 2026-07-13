Kimi Antonelli em ação - Divulgação / Mercedes

Kimi Antonelli em açãoDivulgação / Mercedes

Publicado 13/07/2026 19:52

O início de Kimi Antonelli na temporada 2026 da Fórmula 1 tem alimentado comparações com Ayrton Senna. Admirador declarado do tricampeão mundial e dono do carro número 12 em homenagem ao brasileiro, o italiano de 19 anos vem chamando a atenção pelos resultados, mas o chefe da Mercedes, Toto Wolff, tratou de conter a empolgação.



Em entrevista à Gazzetta dello Sport, o dirigente afirmou que Antonelli atravessa um momento acima das expectativas da equipe, mas ressaltou que ainda é cedo para colocá-lo ao lado de um dos maiores nomes da história do automobilismo.



"Sabíamos que ele precisava de um ano para se adaptar e crescer, porque a Fórmula 1 é um mundo completamente diferente das categorias menores. O objetivo sempre foi melhorar em sua segunda temporada. E ele fez exatamente isso, pilotando em um nível muito alto e alcançando resultados extraordinários. Agora, ele está superando nossas maiores expectativas, mas não deveria se sentir complacente."



As comparações com Senna ganharam força após Antonelli embalar cinco vitórias consecutivas e vencer justamente o GP de Mônaco, circuito onde o brasileiro construiu parte de sua carreira. Wolff reforçou que o jovem ainda está escrevendo a própria trajetória.