Lula comentou a eliminação durante evento em São Paulo - Reprodução/ Internet

Lula comentou a eliminação durante evento em São PauloReprodução/ Internet

Publicado 13/07/2026 16:36

Rio - O presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva criticou a conduta das principais estrelas da seleção brasileira, que depois da eliminação nas oitavas de finais da Copa do Mundo, não retornaram para o país. Apenas Danilo, defensor do Flamengo, regressou ao Rio, junto de integrantes da comissão técnica e membros da CBF, em voo fretado pela entidade.

"Quase não tinha ninguém para voltar no avião da seleção, gente, que vergonha. Só voltou um jogador no avião, gente, o resto ficou tudo pra lá. Se tivesse ganho [o torneio], estava todo mundo dançando aqui", disse nesta segunda (13), durante uma visita a laboratórios no Instituto Mauá de Tecnologia, em Brasília.

Torcedor do Corinthians e fã de futebol, Lula, palpitou durante a Copa do Mundo sobre o atacante Neymar. O camisa 10 não participou dos dois primeiros jogos do Brasil na competição, e o presidente brincou que o craque havia sido o primeiro jogador a ir para Copa em regime de "Home Office".

A seleção brasileira foi eliminada pela Noruega depois de perder por 2 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo no último dia 5. A derrota aumentou o jejum de títulos do Brasil na competição para 28 anos.