Andoni Iraola se apresentou ao Liverpool nesta segunda-feira (13) - Divulgação / Liverpool

Andoni Iraola se apresentou ao Liverpool nesta segunda-feira (13)Divulgação / Liverpool

Publicado 13/07/2026 14:32

Inglaterra - Novo comandante do Liverpool, o espanhol Andoni Iraola foi apresentado nesta segunda-feira (13) e já chegou fazendo cobranças à diretoria por reforços. O técnico, que treinou Rayan no Bournemouth, fez questão de dar ênfase aos "buracos" deixados pelas saídas de Salah e outras peças importantes.

"Já contratamos dois jogadores, mas todos sabem que precisamos de mais. Como treinador, egoisticamente, você quer os jogadores aqui no primeiro dia, prontos para treinar desde a pré-temporada, mas entendemos que o futebol não funciona assim. Sei que o clube está trabalhando duro para conseguir essas contratações e, obviamente, estou tentando ajudar", disse Iraola, em coletiva na sua chegada ao clube.



As duas contratações dos Reds durante esta pré-temporada foram o zagueiro francês Jérémy Jacquet, de 21 anos, vindo do Rennes, e o atacante espanhol Victor Muñoz, de 23 anos, que veio do Osasuna e defende a Espanha na Copa do Mundo

Por outro lado, o Liverpool liberou o astro egípcio Mohamed Salah, que deixou o clube de graça e ainda não anunciou seu destino. Além disso, se desfez do lateral-esquerdo escocês Andrew Robertson e do zagueiro francês Ibrahima Konaté, que se juntarão a Tottenham e Real Madrid, respectivamente.

Sobre seu relacionamento com o estrelado elenco da equipe inglesa, fator importante para a demissão do antigo comandante Arne Slot , Iraola foi contundente. O técnico reconheceu a existência de "grandes egos", mas prometeu não mudar sua personalidade para tentar gerenciar a equipe.

"Entendo que talvez eu cometa erros, vou dizer coisas que não deveria, mas você não pode ficar o tempo todo medindo as palavras. Acho que precisa ser você mesmo e eu vou tentar adotar isso especialmente com os jogadores. Sei que é um grupo com personalidades diferentes, grandes egos, mas vou tentar não mudar com eles também", finalizou Iraola.



*Sob supervisão de Theo Faria