Joe Cole teve passagem marcante pelo Chelsea - Divulgação / Fifa

Joe Cole teve passagem marcante pelo ChelseaDivulgação / Fifa

Publicado 13/07/2026 13:45

Inglaterra - Ex-jogador e meia da Inglaterra nos Mundiais de 2002 e 2006, Joe Cole fez questão de alfinetar Lionel Messi antes do duelo entre as seleções, pela semifinal da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (15). Para ele, os britânicos têm boas chances de vencer e mandar o astro argentino de volta para casa.

Além disso, o antigo craque de Chelsea e Liverpool destacou a velocidade da jovem geração inglesa, comandada por Thomas Tuchel e estrelada por Harry Kane e Jude Bellingham, como trunfo para anular as forças da seleção sul-americana.

"Vamos mandar ele (Messi) dormir. Vamos chegar à final da Copa do Mundo. Temos velocidade demais para as forças da Argentina. Vamos vencê-los, sinto isso nos meus ossos", disse Cole, ao podcast The Rest Is Football.

Inglaterra e Argentina se enfrentam às 16h (de Brasília) desta quarta-feira (15), no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. O vencedor do embate se classificará para a grande decisão do Mundial, na qual enfrentará o classificado da outra semifinal, a ser disputada entre França e Espanha nesta terça-feira (14).

*Sob supervisão de Pedro Logato