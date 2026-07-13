Denilson se manifestou por meio de um vídeo publicado nas redes sociais - Reprodução / Instagram @denilsonshow

Denilson se manifestou por meio de um vídeo publicado nas redes sociaisReprodução / Instagram @denilsonshow

Publicado 13/07/2026 23:12 | Atualizado 13/07/2026 23:19

Estados Unidos - Denilson refletiu sobre as manifestações de jogadores da Seleção por meio de mensagens publicadas nas redes sociais após a eliminação do Brasil da Copa do Mundo . Na visão do pentacampeão, os atletas deveriam "meter a cara" e falar por meio de vídeo para as pessoas também sentirem a tristeza e a decepção pela queda no torneio. Ele ainda citou a necessidade de uma reconexão do torcedor com a Amarelinha.

"Estou fazendo algumas postagens dos jogadores se desculpando pela eliminação, com o sonho não conquista do hexa. Rapaziada, na moral, vai na minha, pai, faz um videozão trocando uma ideia, falando o que vocês escreveram. Se foram vocês que escreveram, porque às vezes é a assessoria que escreve, e tá tudo certo, tá tudo bem. Mas faz um vídeo, a galera precisa sentir essa tristeza, sentir essa decepção", disse Denilson.

"O torcedor brasileiro precisa se conectar com a seleção brasileira de novo. E aí, quando vem só escrita, sabe, uma parada, não sei, muito fria, tá ligado? Acho que uma das coisas que a gente precisa mudar é isso, ter essa conexão com o torcedor, o torcedor precisa sentir o que vocês sentiram", prosseguiu.

O Brasil se despediu da Copa do Mundo no domingo (5). A Seleção perdeu para a Noruega por 2 a 1 no MetLife Stadium, pelas oitavas de final, e deu adeus ao sonho do hexa em 2026. Jogadores conversaram com a imprensa ainda em Nova Jersey, mas também fizeram publicações na web.

"Eu tenho certeza que vocês sentiram a derrota. Eu tenho certeza que vocês são os que mais sentiram, mas só a escrita parece que fica um negócio muito frio para o torcedor. Então, mano, mete um videozão, mete a cara, pai. 'Rapaziada, tô mal, perdemos, infelizmente...' Mete a cara, mano, tá ligado? Eu acho que isso é uma forma da gente ir mudando, fazendo essa conexão de novo com o torcedor, mano", afirmou Denilson.

"Vai na minha. Mete a cara, mano, faz um vídeozinho. 'Rapaziada, pô, foi mal demais a Copa, jogamos mal' e, sei lá, fala alguma coisa, mas só escrita não. Só escrita fica um negócio muito 'não tô nem aí', tá ligado? Vai na minha", completou.