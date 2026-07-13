Andrey Santos troca o Chelsea pelo Manchester UnitedDivulgação / Manchester United

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Hugo Perruso
O Manchester United anunciou Andrey Santos como nova contratação, nesta segunda-feira (13). O volante, ex-Vasco e que estava no Chelsea, assinou contrato até o fim de junho de 2031.
"Tudo no Manchester United é especial; é uma sensação incrível me juntar a um clube que alguns dos meus maiores ídolos representaram. Todos me falaram sobre a ambição do clube e o ambiente incrível que foi criado aqui. Eu sei o quão forte é o elenco e mal posso esperar para lutar ao lado deles e competir pelos maiores troféus”, afirmou o jogador de 22 anos.
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Fora da Copa do Mundo, Andrey Santos fez boa temporada pelo Chelsea, após passar por três empréstimos antes de se firmar no futebol inglês: Nottingham Forest, Vasco e Strasbourg.

Andrey Santos se destaca pelo Chelsea

Já na temporada passada, atuou 43 partidas pelos Blues, com a maior taxa de passes certos e o maior número de passes progressivos por 90 minutos entre os meio-campistas com menos de 22 anos na Premier League.
"Como meio-campista, estou muito animado por ter a oportunidade de aprender com Michael Carrick. Ele é o treinador perfeito para me ajudar a dar o próximo passo na minha carreira e a alcançar meus sonhos”, completou.
Andrey Santos vive a expectativa de seguir com a boa fase na Inglaterra para retornar à seleção brasileira para o início do ciclo para a Copa de 2030. O volante é nome quase certo para a primeira convocação de Carlo Ancelotti, em setembro.
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Outra contratação do Manchester United

Além de Douglas Santos, o clube inglês também acertou a compra de Tielemans. Destaque da Bélgica na Copa de 2026, o volante chega no lugar de Éderson, da Atalanta, que estava acertado, mas acabou vetado pelo Manchester United depois de ser reprovado nos exames médicos.
 