Xabi Alonso assinou vínculo com o Chelsea por quatro anosDivulgação / Chelsea FC
Xabi Alonso pede ‘fome de vitória’ em primeira coletiva no Chelsea
Técnico espera levar os Blues de volta às competições europeias
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