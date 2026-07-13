Momento em que Courtois recebe atendimento médico, em Bélgica x EspanhaEtienne Laurent / AFP

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Theo Faria
Espanha - Courtois não será problema para o Real Madrid no início da próxima temporada. O goleiro, que se machucou na derrota da Bélgica para a Espanha, nas quartas de final da Copa do Mundo, passou por exames e teve detectada apenas uma lesão leve na coxa esquerda.
Mesmo assim, o arqueiro deve ficar fora do amistoso contra a Fiorentina, no dia 1º de agosto. A tendência é de que retorne na rodada de abertura do Campeonato Espanhol, algumas semanas depois. As informações são do jornal 'As'.
O belga mostrou ter ficado aliviado ao deixar a clínica do clube merengue. Ele, inclusive, recebeu orientações para tratar corretamente a região durante as férias.
A lesão de Courtois gerou polêmica durante as quartas de final da Copa do Mundo. O goleiro se machucou no segundo tempo diante da Espanha, mas queria continuar em campo. No fim das contas, deu lugar a Lammens, que falhou no gol da vitória adversária, por 2 a 1. Com o resultado, a Bélgica deu adeus à disputa do torneio internacional.