Momento em que Courtois recebe atendimento médico, em Bélgica x Espanha - Etienne Laurent / AFP

Momento em que Courtois recebe atendimento médico, em Bélgica x EspanhaEtienne Laurent / AFP

Publicado 13/07/2026 14:47

Espanha - Courtois não será problema para o Real Madrid no início da próxima temporada. O goleiro, que se machucou na derrota da Bélgica para a Espanha , nas quartas de final da Copa do Mundo, passou por exames e teve detectada apenas uma lesão leve na coxa esquerda.

Mesmo assim, o arqueiro deve ficar fora do amistoso contra a Fiorentina, no dia 1º de agosto. A tendência é de que retorne na rodada de abertura do Campeonato Espanhol, algumas semanas depois. As informações são do jornal 'As'.

O belga mostrou ter ficado aliviado ao deixar a clínica do clube merengue. Ele, inclusive, recebeu orientações para tratar corretamente a região durante as férias.