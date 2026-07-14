Espanha venceu a França na semifinal da Liga das Nações 2025 em jogaço de nove gols - Thomas Kienzle / AFP

Espanha venceu a França na semifinal da Liga das Nações 2025 em jogaço de nove golsThomas Kienzle / AFP

Publicado 14/07/2026 07:00 | Atualizado 14/07/2026 07:04

A definição do primeiro finalista da Copa do Mundo 2026 acontecerá nesta terça-feira (14), com o duelo entre Espanha e França, no estádio de Dallas. As duas seleções têm sido protagonistas do futebol mundial nos últimos anos, mas o retrospecto recente entre elas é favorável aos espanhóis. Relembre os principais embates!

Partidas equilibradas

O duelo mais importante entre as equipes no ciclo foi a semifinal da Eurocopa 2024. Na ocasião, a equipe comandada por Luis de la Fuente, que viria a conquistar o torneio, venceu por 2 a 1, com gols de Lamine Yamal e Dani Olmo, enquanto Kolo Muani marcou para o time de Didier Deschamps.



Depois, as seleções voltaram a medir forças, desta vez na semifinal da Liga das Nações 2025. Em um jogaço, a Espanha conseguiu a vitória novamente, pelo placar de 5 a 4. No início, uma goleada estava se formando: os espanhóis marcaram com Nico Williams, Mikel Merino, Pedri e Yamal. Depois, Mbappé diminuiu de pênalti, mas Yamal novamente cravou, também de pênalti.

No entanto, nos últimos 15 minutos do jogo, Cherki, Vivian (contra) e Kolo Muani fizeram para os franceses, transformando o placar elástico em um confronto apertado. Apesar disso, os espanhóis conseguiram se classificar à final, quando perderam de Portugal.



Já no último ciclo, a França levou a melhor sobre a Espanha na final da Liga das Nações 2021. Oyarzabal abriu o marcador aos 19 minutos do segundo tempo, mas Benzema e Mbappé viraram.

Retrospecto

A Espanha leva a melhor no retrospecto recente. Nas últimas 10 partidas entre as seleções, os espanhóis venceram sete, contra dois triunfos dos franceses, além de um empate. A vantagem permanece nos confrontos gerais, com 18 vitórias, contra 13 da França e sete empates.



Agora, as equipes vão construir um novo capítulo desta história. A bola rola às 16h para a definição do primeiro finalista da Copa do Mundo, que enfrentará o vencedor de Argentina e Inglaterra na decisão.