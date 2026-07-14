Suíça - Os jogadores da Suíça foram recebidos com muita festa por uma multidão nesta terça-feira (14) no retorno ao país depois da campanha histórica na Copa do Mundo. A seleção foi eliminada nas quartas de final ao perder para a Argentina, por 3 a 1, na prorrogação.
Um dos mais celebrados foi Johan Manzambi, destaque suíço e uma das revelações da competição. Capitão nacional, Granit Xhaka conversou com o público: “Espero que tenhamos conseguido te fazer feliz. Nosso vínculo é especial. Não temos grandes nomes, mas somos um só corpo e temos um espírito de equipe único. É difícil entender o que conquistamos”.
“No fim, podemos ficar satisfeitos com o que alcançamos. Agora vou tirar férias e passar um tempo com a minha família. Depois voltamos ao trabalho. Mas com filhos, nunca há férias. É um tipo de trabalho diferente agora”, completou.
Ao chegar às quartas de final, a Suíça igualou sua melhor campanha de todos os tempos em Copas do Mundo. A última vez em que a seleção havia figurado entre as oito melhores foi em 1954, quando sediou o torneio. Antes, também chegou a essa etapa em 1934 e 1938.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.