Vários torcedores foram às ruas para festejar os jogadores da Suíça - Fabrice Coffrini / AFP

Vários torcedores foram às ruas para festejar os jogadores da SuíçaFabrice Coffrini / AFP

Publicado 14/07/2026 12:23 | Atualizado 14/07/2026 12:24





Um dos mais celebrados foi Johan Manzambi, destaque suíço e uma das revelações da competição. Capitão nacional, Granit Xhaka conversou com o público: “Espero que tenhamos conseguido te fazer feliz. Nosso vínculo é especial. Não temos grandes nomes, mas somos um só corpo e temos um espírito de equipe único. É difícil entender o que conquistamos”. Suíça - Os jogadores da Suíça foram recebidos com muita festa por uma multidão nesta terça-feira (14) no retorno ao país depois da campanha histórica na Copa do Mundo. A seleção foi eliminada nas quartas de final ao perder para a Argentina, por 3 a 1, na prorrogação Um dos mais celebrados foi Johan Manzambi, destaque suíço e uma das revelações da competição. Capitão nacional, Granit Xhaka conversou com o público: “Espero que tenhamos conseguido te fazer feliz. Nosso vínculo é especial. Não temos grandes nomes, mas somos um só corpo e temos um espírito de equipe único. É difícil entender o que conquistamos”.

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“No fim, podemos ficar satisfeitos com o que alcançamos. Agora vou tirar férias e passar um tempo com a minha família. Depois voltamos ao trabalho. Mas com filhos, nunca há férias. É um tipo de trabalho diferente agora”, completou. “No fim, podemos ficar satisfeitos com o que alcançamos. Agora vou tirar férias e passar um tempo com a minha família. Depois voltamos ao trabalho. Mas com filhos, nunca há férias. É um tipo de trabalho diferente agora”, completou.

Ao chegar às quartas de final, a Suíça igualou sua melhor campanha de todos os tempos em Copas do Mundo. A última vez em que a seleção havia figurado entre as oito melhores foi em 1954, quando sediou o torneio. Antes, também chegou a essa etapa em 1934 e 1938.