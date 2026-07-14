Com Lionel Messi, Argentina se classificou para três semifinais nas últimas cinco Copas do Mundo - William Volcov/Agência O Dia

Com Lionel Messi, Argentina se classificou para três semifinais nas últimas cinco Copas do Mundo William Volcov/Agência O Dia

Publicado 14/07/2026 11:42

França e Argentina estiveram em três, enquanto Espanha e Inglaterra aparecem em duas.

As semifinais da Copa do Mundo de 2026 começam nesta terça-feira (14) com figurinhas que se tornaram presença constante entre os quatro melhores do torneio das últimas cinco edições.

A seleção francesa é a que representa melhor a nova ordem mundial, sendo semifinalista pela terceira Copa seguida, com um título e um vice. Já os argentinos estiveram presentes também em 2022, quando foram campeões, e 2014, perdendo para a Alemanha a final.

Por outro lado, os espanhóis retornam ao top-4 após três grandes decepções em 2014, 2018 e 2022. Campeões em 2010, agora tentam chegar a uma nova decisão, enquanto os ingleses convivem com uma geração que bateu na trave há oito anos.



Já Brasil e Alemanha são as seleções que mais chegaram às semifinais na história da Copa do Mundo (8 e 12 vezes, respectivamente), mas amargam período conturbado. Nessas cinco edições, estiveram ausentes nas últimas três.



Além disso, a seleção brasileira só apareceu uma vez, em 2014, quando sofreu o histórico 7 a 1 em casa, para os alemães, que se sagraram campeões. Eles também chegaram a essa fase em 2010.



Ainda à frente dos brasileiros estão outros dois países que também ficaram duas vezes entre os quatro melhores no período recente: Holanda (2010 e 2014) e Croácia (2018 e 2022). E a nossa Seleção empata com as campanhas de Uruguai (2010), Bélgica (2018) e Marrocos (2022).



Brasil teve domínio no ciclo anterior de 5 Copas



Essa baixa relevância nas últimas Copas do Mundo contrasta com o que aconteceu em outras cinco edições seguidas, de 1990 até 2006. Nesse outro período, a Seleção disputou três finais seguidas (1994, 1998 e 2002), recorde que a França pode igualar agora.



Somente a Alemanha (1990, 2002 e 2006) e a Itália (1990, 1994 e 2006) conseguiram chegar em três semifinais como o Brasil no ciclo anterior de cinco Copas. Entretanto, elas só conquistaram um título cada (os alemães em 1990 e os italianos em 2006), sendo vices uma vez (2002 e 1994).



Já a França, que domina o cenário atual, começava a aparecer entre os grandes, com duas presenças no Top-4 (1998 e 2006), com um título e um vice. Por sua vez, a Argentina e a Inglaterra só conseguiram chegar uma vez, em 1990, enquanto a Espanha, nenhuma.



Croácia, Holanda, Bulgária, Coreia do Sul, Portugal, Suécia e Turquia também se classificaram para a semifinal uma vez cada, entre 1990 e 2006.



Os quatro semifinalistas das últimas Copas do Mundo



* 1990 – Alemanha Ocidental (1º), Argentina (2º), Itália (3º) e Inglaterra (4º);



* 1994 – Brasil (1º), Itália (2º), Suécia (3º) e Bulgária (4º);



* 1998 – França (1º), Brasil (2º), Croácia (3º) e Países Baixos (4º);



* 2002 – Brasil (1º), Alemanha (2º), Turquia (3º) e Coreia do Sul (4º);



* 2006 – Itália (1º), França (2º), Alemanha (3º) e Portugal (4º);



* 2010 – Espanha (1º), Países Baixos (2º), Alemanha (3º) e Uruguai (4º);



* 2014 – Alemanha (1º), Argentina (2º), Países Baixos (3º) e Brasil (4º);



* 2018 – França (1º), Croácia (2º), Bélgica (3º) e Inglaterra (4º);



* 2022 – Argentina (1º), França (2º), Croácia (3º) e Marrocos (4º);



* 2026 – França, Espanha, Inglaterra e Argentina (sem definição de posições).