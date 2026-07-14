Andrea PirloMarco Bertorello / AFP
A chegada do ídolo é vista como a chance de iniciar um processo de renovação na metodologia do futebol italiano. Os novos dirigentes buscam construir um sistema no país que dê atenção especial aos jovens talentos e ao "prazer de jogar".
Pirlo, atualmente treinador do United FC, dos Emirados Árabes, é considerado um perfil de liderança. Ele desponta como um dos favoritos para o cargo após a demissão de Gennaro Gattuso, que não conseguiu classificar a equipe nacional à Copa do Mundo 2026.
Nomes como Antonio Conte e Roberto Mancini, ex-treinadores da Itália, também estão no páreo. A expectativa é que a decisão saia até a semana que vem.
A seleção italiana atravessa uma profunda crise. Tetracampeã mundial, ela não conseguiu se classificar para as últimas três Copas do Mundo, em 2018, 2022 e 2026.
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