Andrea Pirlo - Marco Bertorello / AFP

Andrea PirloMarco Bertorello / AFP

Publicado 14/07/2026 08:47

O ex-jogador Andrea Pirlo é um dos favoritos para assumir o comando da seleção italiana. A escolha é defendida pelo diretor de seleções Paolo Maldini e seu consultor, Leonardo, contratados no último sábado (11), de acordo com o jornal 'La Gazzetta dello Sport'.



A chegada do ídolo é vista como a chance de iniciar um processo de renovação na metodologia do futebol italiano. Os novos dirigentes buscam construir um sistema no país que dê atenção especial aos jovens talentos e ao "prazer de jogar".



Pirlo, atualmente treinador do United FC, dos Emirados Árabes, é considerado um perfil de liderança. Ele desponta como um dos favoritos para o cargo após a demissão de Gennaro Gattuso, que não conseguiu classificar a equipe nacional à Copa do Mundo 2026.

No entanto, apesar do desejo de Maldini e Leonardo, o nome mais cotado para assumir a Itália ainda é Pep Guardiola. Conforme a publicação, o ex-técnico do Manchester City se sente atraído pela possibilidade de comandar uma seleção, mas ainda assim, deseja fazer uma pausa na carreira.



Nomes como Antonio Conte e Roberto Mancini, ex-treinadores da Itália, também estão no páreo. A expectativa é que a decisão saia até a semana que vem.



A seleção italiana atravessa uma profunda crise. Tetracampeã mundial, ela não conseguiu se classificar para as últimas três Copas do Mundo, em 2018, 2022 e 2026.