Cristiano Ronaldo deve seguir atuando pela seleção portuguesaWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

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Gabriel Salotti
O novo técnico da seleção portuguesa, Jorge Jesus, deve utilizar Cristiano Ronaldo na primeira fase da Liga das Nações 2026/27, que será disputada nos próximos meses de setembro e novembro. O treinador quer aproveitar o conhecimento que adquiriu sobre o craque quando o comandou no Al-Nassr, da Arábia Saudita. A informação é da 'ESPN'.

Segundo a publicação, o "Mister" tentará realizar uma gestão adequada na utilização do atleta ao longo do torneio, já que a fase de mata-mata começa apenas no ano que vem.
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Jorge Jesus em coletiva de apresentação à seleção de Portugal - Reprodução / YouTube
Cristiano Ronaldo deve seguir atuando pela seleção portuguesa - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia
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Cristiano Ronaldo afirmou, durante a Copa do Mundo, que este seria o seu último Mundial. A seleção foi eliminada para a Espanha, nas oitavas de final. No entanto, o camisa 7 não estipulou uma data para se aposentar da equipe principal do país.

A seleção fará sua estreia na Liga das Nações contra País de Gales, em 24 de setembro. Noruega e Dinamarca são os outros times no grupo dos portugueses.
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O atacante marcou 146 gols e conquistou três títulos por Portugal: a Eurocopa 2016 e as Ligas das Nações 2018/19 e 2024/25.