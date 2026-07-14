Cristiano Ronaldo deve seguir atuando pela seleção portuguesa - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Cristiano Ronaldo deve seguir atuando pela seleção portuguesaWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 14/07/2026 11:11





Segundo a publicação, o "Mister" tentará realizar uma gestão adequada na utilização do atleta ao longo do torneio, já que a fase de mata-mata começa apenas no ano que vem. O novo técnico da seleção portuguesa, Jorge Jesus , deve utilizar Cristiano Ronaldo na primeira fase da Liga das Nações 2026/27, que será disputada nos próximos meses de setembro e novembro. O treinador quer aproveitar o conhecimento que adquiriu sobre o craque quando o comandou no Al-Nassr, da Arábia Saudita. A informação é da 'ESPN'.Segundo a publicação, o "Mister" tentará realizar uma gestão adequada na utilização do atleta ao longo do torneio, já que a fase de mata-mata começa apenas no ano que vem.

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Cristiano Ronaldo afirmou, durante a Copa do Mundo, que este seria o seu último Mundial. A seleção foi eliminada para a Espanha, nas oitavas de final. No entanto, o camisa 7 não estipulou uma data para se aposentar da equipe principal do país.



A seleção fará sua estreia na Liga das Nações contra País de Gales, em 24 de setembro. Noruega e Dinamarca são os outros times no grupo dos portugueses.

O atacante marcou 146 gols e conquistou três títulos por Portugal: a Eurocopa 2016 e as Ligas das Nações 2018/19 e 2024/25.