Vozinha foi o principal jogador da campanha histórica de Cabo Verde na Copa do MundoVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

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Theo Faria
Estados Unidos - Uma das sensações da Copa do Mundo, Vozinha segue em alta mesmo depois da eliminação de Cabo Verde na segunda fase, para a Argentina. A camisa usada pelo goleiro no duelo com a Arábia Saudita, ainda na primeira etapa do torneio internacional, bateu recorde no ‘MatchWornShirt’, site especializado em leilões.

O lance que ganhou foi de R$ 65.575, superando os uniformes de outros grandes arqueiros, como Neuer e Alisson. A venda foi a maior da plataforma em peças de jogadores da posição.
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A camisa de Vozinha foi adquirida por um torcedor norte-americano, depois de 59 ofertas de 16 países diferentes, incluindo o Brasil.

O goleiro foi o destaque da campanha histórica de Cabo Verde na Copa do Mundo. Ele brilhou, principalmente, nos jogos contra Espanha e Argentina. 