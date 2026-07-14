Vozinha foi o principal jogador da campanha histórica de Cabo Verde na Copa do MundoVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia
O lance que ganhou foi de R$ 65.575, superando os uniformes de outros grandes arqueiros, como Neuer e Alisson. A venda foi a maior da plataforma em peças de jogadores da posição.
A camisa de Vozinha foi adquirida por um torcedor norte-americano, depois de 59 ofertas de 16 países diferentes, incluindo o Brasil.
O goleiro foi o destaque da campanha histórica de Cabo Verde na Copa do Mundo. Ele brilhou, principalmente, nos jogos contra Espanha e Argentina.
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