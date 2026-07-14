Haaland desembarcou na Noruega com um guaxinim de pelúcia nas mãos - Reprodução / Instagram @herrelandslaget
Haaland desembarcou na Noruega com um guaxinim de pelúcia nas mãosReprodução / Instagram @herrelandslaget
Noruega - Depois da eliminação para a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo
, Haaland chamou atenção na última segunda-feira (13) ao desembarcar na Noruega com um guaxinim de pelúcia nas mãos
. A peça é de uma loja que vende materiais do velho oeste nos Estados Unidos e custa R$ 3,8 mil.
O boneco comprado pelo atacante segura uma garrafa de whisky vazia. Ele adquiriu a recordação quando esteve em Dallas para enfrentar a Costa do Marfim, na segunda fase do torneio.
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Em publicação nas redes sociais, o centroavante brincou: ‘Me seguiu até em casa’.
Haaland foi o principal jogador e o artilheiro da Noruega na Copa do Mundo. Ao todo, fez sete gols em cinco jogos - não entrou em campo diante da França, na fase de grupos.
Veja o anúncio da loja norte-americana
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