Harry Kane, à esquerda, falou sobre a tensão após a difícil partida contra a NoruegaVanessa Carvalho / Parceiro/ Agência O Dia
"Quando você está jogando uma partida como essa, é questionado cinco minutos após o apito final e ele realmente não sabia o que o técnico tinha dito, o que você quer que Jude fale?", disse.
"Tínhamos acabado de passar por uma batalha. Foi muito difícil. O grupo está onde está por causa da nossa união. Não apenas entre os jogadores, mas também com a técnica. Esse tipo de análise é comum na mentalidade dos ingleses, mas às vezes, há um exagero", concluiu.
Entenda o caso
Depois, Bellingham foi questionado sobre as declarações do treinador e falou que o time fez um "ótimo trabalho". "Talvez ele não saiba como é jogar nessas condições, contra Erling Haaland, Ødegaard, Nusa, Sorloth. Não é um time fácil de enfrentar", disparou.
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