Harry Kane, à esquerda, falou sobre a tensão após a difícil partida contra a Noruega - Vanessa Carvalho / Parceiro/ Agência O Dia

Harry Kane, à esquerda, falou sobre a tensão após a difícil partida contra a NoruegaVanessa Carvalho / Parceiro/ Agência O Dia

Publicado 14/07/2026 12:06

O atacante Harry Kane se manifestou sobre a declaração de Jude Bellingham, que rebateu as falas do técnico inglês Thomas Tuchel após a vitória contra a Noruega. Em entrevista à 'BBC Sport', o centroavante destacou a união da equipe e afastou boatos de uma suposta briga no elenco.



"Quando você está jogando uma partida como essa, é questionado cinco minutos após o apito final e ele realmente não sabia o que o técnico tinha dito, o que você quer que Jude fale?", disse.



"Tínhamos acabado de passar por uma batalha. Foi muito difícil. O grupo está onde está por causa da nossa união. Não apenas entre os jogadores, mas também com a técnica. Esse tipo de análise é comum na mentalidade dos ingleses, mas às vezes, há um exagero", concluiu.

Entenda o caso

A Inglaterra venceu a Noruega por 2 a 1 na prorrogação no último sábado (11), pelas quartas de final da Copa do Mundo. Após o confronto, Tuchel disse que não estava feliz com o desempenho da equipe. "Desleixados, muitos erros técnicos, ritmo lento, falta de repetição nas jogadas... Tivemos sorte hoje", afirmou.



Depois, Bellingham foi questionado sobre as declarações do treinador e falou que o time fez um "ótimo trabalho". "Talvez ele não saiba como é jogar nessas condições, contra Erling Haaland, Ødegaard, Nusa, Sorloth. Não é um time fácil de enfrentar", disparou.