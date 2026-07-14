Pickford em ação durante treino da Inglaterra, nos Estados UnidosJuan Mabromata / AFP
A rivalidade entre as duas seleções é uma das mais acirradas do futebol mundial, moldada por eventos dentro e fora de campo.
Pickford, de 32 anos, afirmou que os ingleses contornaram bem os momentos de tensão durante a competição e que conseguem lidar com a pressão.
"Temos sido muito respeitosos dentro do jogo. Às vezes as decisões nos favorecem, outras vezes não, mas simplesmente recomeçamos, seguimos em frente e deixamos o futebol falar por si", acrescentou.
Lionel Messi será o centro das atenções nos momentos que antecedem a semifinal em Atlanta, mas Pickford destacou as estrelas da própria Inglaterra.
"Mas não podemos ignorar a qualidade e o talento que temos no elenco, no ataque e na defesa, e a união do grupo. Temos tudo isso, é o que precisamos para dar um espetáculo na quarta-feira", continuou.
A história dos jogos entre Inglaterra e Argentina é marcada por incidentes que ocorrem tendo como pano de fundo a disputa latente pela soberania das Ilhas Malvinas, localizadas no Atlântico Sul.
O confronto mais famoso entre as duas equipes foi a vitória por 2 a 1 da 'Albiceleste' nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no México, que entrou para a história com a "Mão de Deus" e o "Gol do Século" de Diego Maradona.
"Somos nós contra eles por uma vaga na final, e é um jogo de futebol: 90 minutos, 120 e pênaltis", observou o goleiro. "Estamos prontos para qualquer coisa. Nós contra eles, e tudo se resume a quem será o vencedor. Estamos totalmente preparados".
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