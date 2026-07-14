Bellingham é um dos principais jogadores da Inglaterra - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Bellingham é um dos principais jogadores da InglaterraWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 14/07/2026 13:31

Ex-zagueiro da Inglaterra que disputou duas Copas do Mundo, John Terry rasgou elogios a um dos destaques da seleção, Jude Bellingham. Em participação no podcast da Fifa, o defensor destacou a importância do meio-campista na equipe e o comparou ao ídolo francês Zinédine Zidane.



"Eu disse, no início desta Copa do Mundo, que ele me lembra o Zidane. Ele está carregando o time nas costas neste momento. Acho que ele é um jogador de classe mundial. Além disso, ao ouvi-lo fora de campo, percebe-se que ele transmite uma calma genuína", disse o antigo defensor.

A Copa de Bellingham

O meio-campista do Real Madrid, ao lado de Harry Kane, vem sendo um dos destaques da competição e decisivo em jogos importantes. Os dois dividem a artilharia da Inglaterra no Mundial. Na estreia, Bellingham marcou o terceiro gol na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia. Já na terceira rodada da fase de grupos, foi decisivo diante do Panamá, com um gol e uma assistência no triunfo por 2 a 0.



No mata-mata, Bellingham não passou batido. Nas oitavas de final, contra o México, marcou dois gols na vitória por 3 a 2. Já nas quartas de final, diante da Noruega, voltou a balançar as redes duas vezes no triunfo por 2 a 1.

Decisão no Mundial

Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta quarta-feira (15), pela semifinal da Copa do Mundo. A partida será às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. John Terry comentou o confronto e demonstrou confiança na classificação inglesa.



"Para ser sincero, não estou preocupado com a Argentina. Não olho para a Argentina e fico preocupado com a possibilidade de eles serem melhores do que nós. Acho que, jogador por jogador, somos melhores do que a Argentina. Sabe do que eu gosto nesta seleção da Inglaterra? Tivemos grandes momentos. Temos um bom time, mas parece que tudo está conspirando a nosso favor. Parece que chegou a hora da Inglaterra", concluiu.

*Sob a supervisão de Theo Faria