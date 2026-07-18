Filipe Luís foi anunciado pelo Monaco no dia 6 de julhoDivulgação / AS Monaco
Ex-Flamengo, Filipe Luís estreia no Mônaco com vitória e exalta Pogba
Treinador conseguiu seu primeiro triunfo em amistoso contra time francês
Fifa vai reavaliar pausa para hidratação após críticas na Copa
Arsène Wenger afirmou que entidade analisará o impacto da medida
Botafogo aguarda reapresentação de Danilo e mantém cautela sobre venda
Jogador, de 25 anos, tem futuro incerto
'Jogo maluco', diz Saka após vitória da Inglaterra contra a França
Jogador fez três gols na partida
Kaká vê Marrocos como modelo e pede resgate da identidade da Seleção
Ex-apoiador, de 44 anos, fez parte do elenco campeão em 2002
Mbappé retoma liderança na artilharia histórica da Copa do Mundo
Francês chegou a 22 gols e também assumiu o posto de maior goleador da atual edição
Em jogaço de dez gols, Inglaterra vence França e garante 3º lugar
Britânicos fazem melhor campanha em Copas desde o título de 1966; partida marcou despedida do técnico Didier Deschamps
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