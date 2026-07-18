Danilo pode estar vivendo seus últimos momentos no Botafogo - Vitor Silva/Botafogo.

Danilo pode estar vivendo seus últimos momentos no BotafogoVitor Silva/Botafogo.

Publicado 18/07/2026 21:24

Rio - O volante Danilo, de 25 anos, irá se reapresentar ao Botafogo nesta quarta-feira. O Alvinegro não tem pressa para negociar o jogador e a situação tem gerado incômodo no Palmeiras. As informações foram dadas pela "ESPN".

Além do Alviverde, outro clube interessado em Danilo é o Zenit, da Rússia. O Botafogo deseja uma transferência mais rendável possível em relação ao volante, que chegou ao clube carioca no ano passado.

O Botafogo tinha uma expectativa de vender Danilo para o exterior por cerca de 40 milhões de euros (R$ 233,37 milhões). Essa situação ficou improvável, porque o desempenho do volante na Copa do Mundo ficou aquém do esperado.

No total, Danilo atuou em 44 minutos somando as entradas nos jogos contra Marrocos, Haiti, Japão e Noruega. O jogador não teve oportunidades na vitória sobre a Escócia por 3 a 0. Mesmo com as lesões de Lucas Paquetá e Raphinha, o volante não conseguiu um lugar no time titular. Na partida contra a Noruega, o jogador acabou sendo preterido por Gabriel Martinelli, que mesmo sendo atacante, substituiu o meia do Flamengo na equipe inicial.

Danilo chegou ao clube carioca no ano passado em operação de 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na época), junto ao Nottingham Forrest, da Inglaterra. Neste ano, o volante atuou em 26 partidas e anotou 11 gols pelo Alvinegro.