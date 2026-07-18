Bastos em ação pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo

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João Vitor Cravo
Rio - Pouco menos de um mês após o time do Botafogo se reapresentar e dar início à preparação para o segundo semestre, o zagueiro angolano Bastos ainda não apareceu no CT do clube. Preocupado, o Alvinegro debate internamente a recisão do contrato do defensor, segundo o "ge".
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Os argumentos do clube carioca sobre o possível rompimento do vínculo giram em torno de cláusulas no próprio contrato do atleta. O Glorioso se vê resguardado por punições previstas para este tipo de cenário, mas, não estipulou prazo para resolver a situação do angolano.
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Inicialmente, o Botafogo planeja que o defensor nem volte ao Rio de Janeiro, e sim que sua rescisão seja acordada entre os dirigentes do clube e o staff do jogador sem a necessidade de um reencontro. O zagueiro chegou ao clube em agosto de 2023 e tem contrato vigente até dezembro de 2026.
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Bastos e o Alvinegro não se pronunciaram publicamente sobre o caso, mas os bastidores indicam que o atleta não se reapresentou até agora porque está insatisfeito, devido a compromissos financeiros não cumpridos pelo time carioca.
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O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Vitória, no Estádio Nilton Santos. A partida será um duelo atrasado da quarta rodada do Brasileirão, no qual o Glorioso chegou à 9ª posição, após vencer o Santos no compromisso anterior.
*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci