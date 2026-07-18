Bastos em ação pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo
Botafogo considera rescindir com Bastos após sumiço do zagueiro
Elenco se reapresentou no dia 22 de junho, mas defensor ainda não apareceu
Botafogo aguarda reapresentação de Danilo e mantém cautela sobre venda
Jogador, de 25 anos, tem futuro incerto
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Botafogo encaminha renovação de Kauan Toledo até 2029
Atacante de 20 anos receberá valorização salarial após despertar interesse de outros clubes
Palmeiras insiste na contratação de Danilo, do Botafogo
Presidente do Alviverde afirma que Anderson Barros mantém contato frequente com o clube carioca e empresários do volante
Em último ano de contrato, Telles tem o Botafogo como prioridade
Lateral-esquerdo tem contrato válido até o fim deste ano
Ponte alcança marca de 100 jogos pelo Botafogo: 'Número expressivo'
Lateral celebra feito e destaca entrega da equipe na vitória por 2 a 1 sobre o Santos
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