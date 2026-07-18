André Sica é o advogado de Marcos Lamacchia - Reprodução / Instagram @andresica

André Sica é o advogado de Marcos LamacchiaReprodução / Instagram @andresica

Publicado 18/07/2026 12:00

Rio - Em meio à polêmica sobre compra da SAF do Vasco por Marcos Lamacchia, o advogado e representante do investidor na operação quebrou o silêncio quanto ao tema. André Sica diminuiu as ações recentes do rival Flamengo, que contestou o processo em agência da CBF , e detalhou o andamento da compra.

"Sinceramente, a gente vê isso como um problema completamente sem fundamento. Ainda não existe conflito nenhum, porque nem a operação foi feita. A gente tem todo um processo até chegar ao final. A gente tem um ano e meio só (tempo que resta do mandato de Leila Pereira no Palmeiras). Então a gente está discutindo algo que inexiste por si só", iniciou o advogado, em entrevista ao "ge".



"O Vasco já vem mantendo tratativas com a ANRESF (agência acionada pelo Flamengo) há muito tempo. E assim, a calma que eu posso passar é a calma que eu passo para eles. A gente vai implementar qualquer tipo de solução proposta pela CBF. Tão simples quanto isso", continuou.

"Então, a operação vai acontecer. É importante que se diga. Ela vai acontecer. Essa luta contra é desgastante, é um gasto desnecessário de energia e ao mesmo tempo é um recado muito ruim, porque todo mundo deveria estar lutando junto para que o futebol carioca fosse engrandecido. É uma briga que nem soa bem, sinceramente, mas que não causa nenhum tipo de preocupação", finalizou André Sica.

Nesta semana, o Vasco abriu processo na Justiça para a venda da SAF e deu um passo importante para a conclusão do acordo com Marcos Lamacchia. O empresário é enteado da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, o que gera o conflito com o Flamengo nos bastidores.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci