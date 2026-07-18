Murilo em jogo pelo PalmeirasDivulgação / Palmeiras

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Pedro Logato
Rio - Em busca de reforços para o sistema defensivo para o segundo semestre, o Vasco fez contatos pelo zagueiro Murilo, de 29 anos, que defende o Palmeiras. As informações foram dadas pelo portal "GE" e confirmadas pelo Jornal O DIA.
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O interesse do Vasco pelo defensor é antigo e foi intensificado pela contratação de Alexander Barboza, ex-Botafogo, que poderia sugerir uma perda de espaço de Murilo no elenco. Apesar disso, o Palmeiras conta com o zagueiro.
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O jogador, de 29 anos, tem contrato com o Verdão até o fim da próxima temporada. O Alviverde tem negociações avançadas com Murilo por uma renovação até dezembro de 2029.
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Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Murilo passou pelo Lokomotiv Moscou, da Rússia, antes de chegar ao Palmeiras em 2022. Ele foi bicampeão brasileiro pelo clube paulista.
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Murilo em jogo pelo Palmeiras
Nelson Deossa entrou no intervalo como atacante improvisado