Murilo em jogo pelo Palmeiras - Divulgação / Palmeiras

Murilo em jogo pelo PalmeirasDivulgação / Palmeiras

Publicado 18/07/2026 14:30

Jornal O DIA. Rio - Em busca de reforços para o sistema defensivo para o segundo semestre , o Vasco fez contatos pelo zagueiro Murilo, de 29 anos, que defende o Palmeiras. As informações foram dadas pelo portal "GE" e confirmadas pelo

O interesse do Vasco pelo defensor é antigo e foi intensificado pela contratação de Alexander Barboza, ex-Botafogo, que poderia sugerir uma perda de espaço de Murilo no elenco. Apesar disso, o Palmeiras conta com o zagueiro.

O jogador, de 29 anos, tem contrato com o Verdão até o fim da próxima temporada. O Alviverde tem negociações avançadas com Murilo por uma renovação até dezembro de 2029.

Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Murilo passou pelo Lokomotiv Moscou, da Rússia, antes de chegar ao Palmeiras em 2022. Ele foi bicampeão brasileiro pelo clube paulista.