Murilo em jogo pelo PalmeirasDivulgação / Palmeiras
Em busca de reforços, Vasco faz sondagem por zagueiro do Palmeiras
Zagueiro, de 29 anos, defende o clube paulista desde 2022
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Advogado de Lamacchia minimiza ações do Fla sobre compra da SAF do Vasco
André Sica assegurou que o investimento irá acontecer
Além de Diego Carlos, Vasco monitora outros zagueiros no mercado
Murilo, Gabriel Pereira e Vítor Tormena estão entre os nomes avaliados pela diretoria
Vasco acumula falhas individuais e se complica no Brasileirão
Cruz-Maltino expõe problemas em estreia de Pedro Emanuel
Vasco encerra primeiro turno do Brasileirão sem vencer como visitante
Clube teve quatro empates e cinco derrotas longe de São Januário na competição até agora
Pedro Emanuel cita forma como Vasco sofreu o gol: 'Também nos abateu'
Cruz-Maltino perdeu para o Vitória por 1 a 0; Barros foi desarmado, e Renato Kayzer ficou com a bola dentro da área para marcar
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