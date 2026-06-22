João FonsecaJulien de Rosa / AFP
João Fonseca disputará primeira edição do UTS Rio no Maracanãzinho; veja datas
Atual número 27 do mundo, carioca será uma das principais atrações do evento entre os dias 16 e 18 de julho
João Fonseca disputará primeira edição do UTS Rio no Maracanãzinho; veja datas
Atual número 27 do mundo, carioca será uma das principais atrações do evento entre os dias 16 e 18 de julho
Titular da Alemanha, zagueiro sofre lesão ligamentar e está fora da Copa do Mundo
Jogador, de 26 anos, se machucou em vitória sobre a Costa do Marfim
Fluminense anuncia retorno de Thiago Silva: 'Algumas histórias nunca vão ter fim'
Zagueiro retorna ao Tricolor após seis meses e assina contrato até dezembro
Depois de falha, filho de Zidane recorreu a auxílio psicológico para lidar com pressão na Copa
Goleiro, de 28 anos, defende clube espanhol
Vídeo! Pedido de casamento na torcida do Uruguai 'chama' gol de Cabo Verde
Episódio aconteceu no momento que selou o empate em 2 a 2
Ex-técnico da Seleção, Parreira apresenta melhora, mas segue na UTI
Hospital informou que o treinador de 83 anos está com pouca sedação, acorda quando solicitado e continua recebendo cuidados intensivos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.