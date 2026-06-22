Parreira comandou a seleção brasileira no tetracampeonato mundial, em 1994Divulgação
Ex-técnico da Seleção, Parreira apresenta melhora, mas segue na UTI
Hospital informou que o treinador de 83 anos está com pouca sedação, acorda quando solicitado e continua recebendo cuidados intensivos
Presidente do Fluminense atualiza cenário da negociação com o Zenit por Nino
Mattheus Montenegro citou dois obstáculos para conseguir o retorno do zagueiro
Haaland brilha, Noruega vence Senegal e conquista vaga para o mata-mata da Copa
Atacante do Manchester City marcou duas vezes na partida desta segunda-feira (22)
Técnico da Áustria elogia Messi após derrota para a Argentina: 'Em outro nível'
Camisa 10 anotou os dois gols do jogo entre as seleções
Fifa muda uniforme do Brasil para jogo contra a Escócia na Copa do Mundo
Goleiros não usarão conjunto vermelho
Mbappé marca dois gols, França vence Iraque e garante vaga no mata-mata da Copa
Craque francês iguala o alemão Miroslav Klose como o segundo maior artilheiro da história das Copas
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Atacante acredita que 'o melhor para todos é uma transferência'
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