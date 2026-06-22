Parreira comandou a seleção brasileira no tetracampeonato mundial, em 1994 - Divulgação

Parreira comandou a seleção brasileira no tetracampeonato mundial, em 1994Divulgação

Publicado 22/06/2026 16:57

Rio - Técnico da seleção brasileira na conquista do tetra na Copa do Mundo de 1994, Carlos Alberto Parreira apresentou uma leve melhora no quadro de inflamação pulmonar. O ex-treinador de 83 anos está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele está com pouca sedação, acorda quando é solicitado, mas ainda respira com auxílio de aparelhos.

"O paciente Carlos Alberto Parreira continua internado em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com inflamação pulmonar e insuficiência respiratória aguda. Ele está com pouca sedação, acorda quando é solicitado, mas, ainda respira com auxílio de aparelhos. No momento, seu quadro segue com melhora, mas ainda demanda cuidados intensivos. Não há previsão de alta", disse o hospital.

Carlos Alberto Parreira está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital. O ex-treinador da seleção brasileira enfrenta desde 2023 um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que acomete o sistema linfático. Desde que descobriu a doença, ele tem passado por sessões de quimioterapia.

Além de conquista o tetra no comando da Seleção, Parreira foi preparador físico de Zagallo na conquista do tricampeonato mundial em 1970 e treinou o Brasil na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Ele também dirigiu seleções como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait e África do Sul em Mundiais, sendo o treinador brasileiro recordista de participações em Copas.

Ao longo da carreira, Parreira comandou clubes no Brasil e no exterior. No futebol brasileiro, treinou equipes como Fluminense, Corinthians, São Paulo, Santos e Atlético-MG. No Fluminense, entrou para a história como um dos grandes ídolos do clube com o título brasileiro de 1984 e por ajudar no resgaste na Série C do Brasileiro, em 1999.