Brandon Nakashima derrotou Guto Miguel - Agência O Dia

Brandon Nakashima derrotou Guto MiguelAgência O Dia

Publicado 18/07/2026 17:15 | Atualizado 18/07/2026 17:18

Rio - O jovem tenista brasileiro Guto Miguel lutou bastante, mas ficou com o vice-campeonato do UTS Rio . Na tarde deste sábado (18), no Maracanãnzinho, ele foi batido na final por Brandon Nakashima por 3 a 0. Favorito, o norte-americano, de 24 anos, é o 32º melhor atleta do esporte no ranking da ATP.

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Principal tenista brasileiro, João Fonseca, de 19 anos, participou da competição, mas acabou ficando fora da luta pelo título, ao perder para o australiano Nick Kyrgios. Porém, o jovem voltou a entrar em quadra neste sábado (18) para a disputa do sétimo lugar na competição e acabou superando o francês Corentin Moutet.

Torcida canta Evidências no intervalo do UTS Tennis



Créditos: Agência O Dia pic.twitter.com/lZP42lBjIr — Jornal O Dia (@jornalodia) July 18, 2026

O UTS Rio é a etapa brasileira do Ultimate Tennis Showdown (UTS), uma liga de tênis inovadora e dinâmica criada em 2020 pelo técnico francês Patrick Mouratoglou. O evento é conhecido por suas regras exclusivas e modernas para atrair um público mais jovem.

É a primeira vez que a competição está sendo realizada na América do Sul e tem levado fãs de tênis ao local desde a última quinta-feira (16). O torneio se encerrou neste sábado (18).