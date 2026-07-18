João Pedro é destaque do Chelsea - Divulgação / Chelsea

João Pedro é destaque do ChelseaDivulgação / Chelsea

Publicado 18/07/2026 17:40

Rio - O atacante João Pedro, de 25 anos, irá seguir no Chelsea na próxima temporada. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, os Blues fecharam às portas para o interesse do Barcelona e declararam que não irá negociar o brasileiro neste momento.

O atacante, que ficou de fora da última Copa do Mundo, era uma das opções do Barcelona para substituir Robert Lewandowski, que deixou o clube, para atuar no futebol dos Estados Unidos. Outra opção é Julián Álvarez, que defende o Atlético de Madrid.

Em junho do ano passado, o Chelsea desembolsou algo em torno de 55 milhões de libras (cerca de R$ 415 milhões) para tirar João Pedro do Brighton. Ele foi um dos destaques da equipe londrina em uma temporada ruim. O brasileiro entrou em campo em 47 partidas pelo Chelsea, marcou 20 vezes e deu seis assistências.

Revelado pelo Fluminense, ele deixou o clube carioca rumo ao futebol europeu em 2019. Antes do Brighton, João Pedro também passou pelo Watford. Os três clubes da Inglaterra.