Troféu da Copa do Mundo - Mandel Ngan / POOL / AFP

Troféu da Copa do MundoMandel Ngan / POOL / AFP

Publicado 14/07/2026 16:22 | Atualizado 14/07/2026 17:17

Estados Unidos - A Fifa divulgou, nesta terça-feira (14), detalhes da cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2026. A celebração acontecerá no domingo (19), mesmo dia da final, e está prevista para começar às 14h30 (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Segundo a entidade, o espetáculo contará com apresentações de Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed. Além disso, haverá uma participação especial de Tom Cruise.

Vencedora de Emmy, Grammy, Oscar e Tony, Jennifer Hudson fará uma interpretação especial do hino dos Estados Unidos antes da final do torneio.

A Fifa informou que a cerimônia, produzida em parceria criativa com o Balich Wonder Studio, vai celebrar a paixão, a emoção e o espírito global que marcaram a Copa do Mundo de 2026. Ainda segundo a entidade, mais artistas e convidados especiais serão anunciados nos próximos dias.

"Refletindo o espírito da cerimônia de abertura, que deu as boas-vindas ao mundo ao maior palco do Canadá, do México e dos Estados Unidos, a cerimônia de encerramento fechará o ciclo da Copa do Mundo da FIFA 2026 unindo música, cultura e futebol, antes do início da partida tão aguardada que coroará os campeões deste torneio inovador", disse Heimo Schirgi, Diretor de Operações da Copa do Mundo da FIFA 2026.

A final do torneio acontecerá no próximo domingo (19), a partir das 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.