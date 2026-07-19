Didier Deschamps comandou a França entre 2012 e 2026AFP

Mais artigos de Gabriel Salotti
Gabriel Salotti
O ex-técnico da França, Didier Deschamps, revelou em entrevista que decidiu deixar o cargo "pelo bem da seleção". Após a derrota para a Inglaterra por 6 a 4, na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo, o treinador afirmou que existia um ambiente "irrespirável" na equipe, sem entrar em detalhes sobre o clima interno no time.

"Decidi que aquilo tinha que parar. E se tomei essa decisão, não foi por mim, digo sinceramente, foi pelo bem da seleção francesa. Talvez não o tenha dito antes, mas vou ser honesto: não tomei esta decisão por mim. Porque existia um ambiente que era muito irrespirável com relação a mim, e a seleção francesa não merece isso. A seleção francesa está acima de tudo. Ela não me pertence. Eu a servi em missão por quatorze anos. Não há nada acima desta camisa", disse à TV francesa 'M6'.
LEIA MAIS: Confira a tabela da Copa do Mundo
Deschamps assumiu o posto de técnico da França em 2012. De lá para cá, conquistou a Copa do Mundo 2018 e a Liga das Nações 2021, além de ter chegado às finais do Mundial 2022 e da Eurocopa 2016. O treinador, que já havia anunciado ainda em janeiro de 2025 que sairia da equipe após a Copa, comentou sobre o seu último torneio representando os 'Bleus'.

"Conseguimos alcançar coisas bastante positivas. Não rendemos o esperado contra a Espanha [na semifinal], eles jogaram muito bem contra nós. Mas nem tudo foi perdido. Há aqui um elenco com verdadeira qualidade futebolística. Tínhamos a matéria-prima para obter resultados. Em nível pessoal, foi uma jornada maravilhosa."