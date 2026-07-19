Capitão, Rodri é um dos destaques da Espanha na Copa do Mundo - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Capitão, Rodri é um dos destaques da Espanha na Copa do MundoVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 19/07/2026 09:30

Estados Unidos - A Espanha chegou à decisão da Copa com um time que ganhou destaque por equilíbrio e solidez defensiva. A Fúria, que sofreu apenas um gol até aqui no Mundial de 2026, soma seis vitórias e um empate. Uma das peças fundamentais nessa engrenagem é Rodri. Eleito o melhor do mundo na Bola de Ouro de 2024, ele superou lesões para se destacar no torneio.

Rodri já era um dos pilares do Manchester City quando se machucou durante o empate em 2 a 2 com o Arsenal, pelo Campeonato Inglês, em 22 de setembro de 2024. No dia 25, o clube confirmou que ele sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito.



Por causa do problema, o volante precisou passar por cirurgia pouco depois. "LCA (ligamento cruzado anterior) e parte do menisco. Ele estará aqui na próxima temporada. Esta temporada acabou", disse Guardiola, em coletiva no fim daquele mês.

Foi por isso, aliás, que Rodri chegou para a premiação da Bola de Ouro, em outubro, de muletas. Na cerimônia, o volante recebeu o prêmio de melhor jogador do mundo.

Vini Jr era um dos favoritos, mas ficou em segundo. A vitória de Rodri confirmou a informação que circulou durante o dia e que irritou o Real Madrid. O clube espanhol boicotou a cerimônia . O entendimento dos merengues era de que, se o atacante brasileiro não fosse eleito o melhor do mundo, o prêmio deveria ir então para o lateral-direito Carvajal.

Rodri só voltou a jogar em maio de 2025 - portanto, ainda na temporada 2024/25 -, mas sofreu com algumas lesões antes de chegar ao Mundial de 2026. Apesar disso, ele tem atuado em alto nível na Copa e mostrado que é um dos melhores volantes do mundo.

O desempenho no torneio cumpriu uma previsão do técnico Guardiola, feita durante entrevista coletiva em outubro de 2025. "Rodri será bom na Copa do Mundo para a Espanha. Na Copa do Mundo, ele será o melhor Rodri e, na próxima temporada, ele será o melhor Rodri".

Agenda

Espanha e Argentina vão medir forças neste domingo (19), a partir das 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela final da Copa do Mundo de 2026. A Fúria quer a segunda estrela, enquanto a Albiceleste busca levar o troféu pela quarta vez.