Capitão, Rodri é um dos destaques da Espanha na Copa do MundoVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia
Rodri chega à final como peça fundamental de uma Espanha dominante
Volante se destaca no torneio pela Fúria, que está invicta e sofreu apenas um gol até aqui
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