Adrien Rabiot em ação pela França - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Adrien Rabiot em ação pela FrançaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 19/07/2026 08:40

Estados Unidos - Adrien Rabiot não poupou críticas à seleção da França após a derrota por 6 a 4 para a Inglaterra , na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo. O meio-campista apontou a atuação da equipe na primeira etapa, que terminou com 4 a 0 para os ingleses, como "vergonhosa" e criticou os "comportamentos inadmissíveis" de alguns companheiros.

"Começamos de maneira bastante vergonhosa nesse primeiro tempo. Vi comportamentos de alguns jogadores que nunca tinha visto até hoje. Isso é um pouco decepcionante, porque era o nosso último jogo para encerrar essa competição de forma digna", começou Rabiot, em entrevista após o jogo, no último sábado (18).

"Há muita decepção pela derrota para a Espanha (na semifinal), mas ainda havia um trabalho a ser feito até o fim, e não podemos simplesmente fazer as coisas de qualquer jeito. Conversamos no intervalo e dissemos que era preciso ter um pouco mais de orgulho. E a equipe melhorou claramente no segundo tempo, porque, na primeira etapa, alguns comportamentos foram inadmissíveis", arrematou o meia.



O técnico Didier Deschamps, após acionar a "cavalaria" — Digne, Upamecano, Dembélé e Barcola — na volta do intervalo, foi outro a observar "comportamentos estranhos" durante a etapa inicial. No entanto, também em entrevista pós-jogo, o comandante evitou apontar culpados e criar polêmicas.

"Tivemos alguns comportamentos estranhos durante a pausa para hidratação. Não quero criticar um jogador específico, nem os outros. Eu errei. Deveria ter tomado outras decisões em relação à escalação inicial. Não quero apontar culpados nem criar polêmicas. Mas alguns jogadores, no plural, poderiam ter rendido mais, e isso não aconteceu", disse o treinador



*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci