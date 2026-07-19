Adrien Rabiot em ação pela FrançaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Rabiot detona 'comportamentos inadmissíveis' da França: 'Vergonhoso'
Meio-campista criticou a atuação da equipe na primeira etapa contra a Inglaterra
Rabiot detona 'comportamentos inadmissíveis' da França: 'Vergonhoso'
Meio-campista criticou a atuação da equipe na primeira etapa contra a Inglaterra
Messi reescreve história em Copas, e busca último brilho com Argentina
Camisa 10 supera decepções e cobranças, enfileira recordes e pode se despedir com segundo título
Posse, pressão e controle: as semelhanças e diferenças entre Espanha e Argentina
Final da Copa do Mundo será realizada neste domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos
Copa terá segunda final com países que falam o mesmo idioma -
Argentina e Espanha se enfrentam neste domingo
Jogo maluco de dez gols marca penúltimo dia da Copa do Mundo
Inglaterra venceu a França por 6 a 4 e garantiu terceiro lugar do Mundial
Fifa vai reavaliar pausa para hidratação após críticas na Copa
Arsène Wenger afirmou que entidade analisará o impacto da medida
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.