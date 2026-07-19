Argentina e Espanha se enfrentam em final da Copa - Arte/ O Dia

Argentina e Espanha se enfrentam em final da CopaArte/ O Dia

Publicado 19/07/2026 06:00 | Atualizado 19/07/2026 12:45

Rio - A final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha , que será decidida neste domingo (19), em Nova Jersey, às 16h (de Brasília) tem uma grande peculiaridade. Os dois países envolvidos na decisão falam o mesmo idioma, algo que só havia acontecido em 1930.

O espanhol é a língua oficial da Espanha e da Argentina. O país sul-americano foi colônia hispânica durante séculos e obteve sua independência em 1816. Apesar disso, o idioma nativo do país europeu seguiu sendo falado no país latino-americano.

Essa coincidência só havia acontecido uma vez na história das Copas: em 1930, logo na primeira edição. Naquela ocasião, Uruguai e Argentina decidiram a competição. A Celeste levou a melhor e venceu por 4 a 2 se tornando a primeira seleção campeã do mundo.

A Argentina irá disputar sua sétima final de Copa. Além da derrota para o Uruguai, os "hermanos" perderam duas Copas para a Alemanha (1990 e 2014), venceram os germânicos em uma oportunidade (1986) e também superaram a Holanda (1978) e a França (2022). A Espanha venceu a única final que disputou em 2010 contra a Holanda.

Uma outra coincidência relacionada ao espanhol é que o idioma é o único a ser representado em seleções campeãs do mundo diferentes: Espanha, Argentina e Uruguai. Os outros campeões são: Brasil (português), Itália (italiano), Alemanha (alemão), França (francês) e Inglaterra (inglês).